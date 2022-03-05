Kayseri'de alışveriş merkezinde korkunç olay: 10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de alışveriş merkezinde korkunç olay: 10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı

05.03.2022 15:11
Kayseri'de alışveriş merkezinde korkunç olay: 10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan KAYSERMALL Alışveriş Merkezi'nde yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturması başladı.

Kayseri'de Gesi Fatih Mahallesi Günsazak Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde meydana gelen olayda; Arda T. (8), 10 metre yükseklikten aşağı düştü.

Alışveriş merkezinde korkunç olay! Küçük çocuk 10 metre yükseklikten yere düştü

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arda T., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME YAPTILAR

Olayın ardından polis ekipleri alışveriş merkezinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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alışveriş, Kayseri, Fatih, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de alışveriş merkezinde korkunç olay: 10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de alışveriş merkezinde korkunç olay: 10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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