Kayseri'de Gesi Fatih Mahallesi Günsazak Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde meydana gelen olayda; Arda T. (8), 10 metre yükseklikten aşağı düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arda T., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından polis ekipleri alışveriş merkezinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de alışveriş merkezinde korkunç olay: 10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika