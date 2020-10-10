Son dakika haber! Kayserispor'da futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı

SÜPER Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.Hes Kablo Kayserispor'da 2 gün önce 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bunun üzerine takımdaki futbolcular, teknik heyet ve personel tedbir amaçlı koronavirüs testinden geçirildi. Test sonuçlarını açıklayan kulüp şu ifadelere yer verdi:
"Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize koronaviru¨s testi uygulanmıs¸tır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronaviru¨s bulgularına rastlanmamıs¸tır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."
- Kaynak: DHA
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