Son Dakika Haberleri: Kaysiad Başkanı Yılmaz: "İş Dünyası Olarak Elimizi Taşın Altına Çok Daha Ciddi Bir Şekilde Koymamız...

Kaysiad Başkanı Yılmaz: "İş Dünyası Olarak Elimizi Taşın Altına Çok Daha Ciddi Bir Şekilde Koymamız...

42 dakika önce

Kayseri Sanayi ve İşadamları Derneği (KAYSİAD) tarafından işadamlarına yönelik 17.'si düzenlenen kahvaltı programında, programda melek yatırım hakkında bilgiler verildi.

Kaysiad Başkanı Yılmaz:
Kayseri Sanayi ve İşadamları Derneği (KAYSİAD) tarafından işadamlarına yönelik 17.'si düzenlenen kahvaltı programında, programda melek yatırım hakkında bilgiler verildi.

Programda konuşan KAYSİAD Başkanı İbrahim Yılmaz, iş dünyası olarak ellerini taşın altına koymaları gerektiğini söyleyerek; "Ülkemiz, 16 yıl içerisinde Mart ayında 13. seçimini yapıyor. Bizim dileğimiz siyasi üslubun biraz daha iyi noktalara gelmesi. Çünkü işadamları olarak bizleri direk ilgilendiren en önemli hususlardan bir tanesi. Bu konuda çok şükür bu güne kadar bir yere oturdu, uzlaşmacı bir tutum olması bizim hoşumuza gidiyor. İnşallah ülkemiz bu seçimi de atlatır, işadamları işlerine bakacak noktaya gelir. Son 20 yıldır gerçekten çok büyük sıkıntılar atlattık. Bu sıkıntılar bugünkü yöneticilerden kaynaklanıyor gibi bir düşünceye sahip değiliz ama Türkiye'nin atlattığı bu sıkıntıları dünyada herhangi bir ülkede olsa inanın altında kalır. İş dünyası olarak sıkıntılarımızı biliyoruz ama ülke olarak bir araya gelir, birlikte oturur kalkarsak bunların üstesinden nasıl geldiğimizi de görüyoruz. Burada iş dünyasının dilediği bir tek şey var, beraber olmak. Hadiseyi Kayseri olarak düşünürsek 3 tane üniversitemiz var, 3 organize sanayimiz var, serbest bölgemiz var, teknoparklarımız var. Sıkıntımız, düşündüklerimizi net olarak ortaya koyup çözüm sürecinde birbirimize destek olmuyoruz. İş dünyası olarak Kayseri'nin ticarette, sanayide bir altyapısı var, bin 700'e yaklaşmış fabrikamız var. İş dünyası olarak biraz daha elimizi taşın altına çok daha ciddi bir şekilde koymamız gerekiyor" dedi.

Programda Erciyes Teknopark personeli tarafından işadamlarına melek yatırım hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:30 Kaynak: İHA

İbrahim Yılmaz, Kayseri, Ekonomi
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