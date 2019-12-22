KAYSİAD'ın 2020 yılı büyüme tahmini yüzde 3-4 oranında - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYSİAD'ın 2020 yılı büyüme tahmini yüzde 3-4 oranında - Son Dakika

KAYSİAD'ın 2020 yılı büyüme tahmini yüzde 3-4 oranında

6 saat önce

Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, 2020 yılında yüzde 3-4 bandında bir büyüme öngördüklerini bildirdi.

KAYSİAD'ın 2020 yılı büyüme tahmini yüzde 3-4 oranında, System.String[]

Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, 2020 yılında yüzde 3-4 bandında bir büyüme öngördüklerini bildirdi.

KAYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılının 2019 yılına göre nispeten daha olumlu bir yıl olacağını belirtti.

Ekonomide üst üste 3 çeyrek küçülerek, 20 yıllık tarihinde 4'üncü kez resesyondan çıkışın, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde gelen yüzde 0.9'luk büyüme ile sağlandığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Büyümenin 2019 yılında yüzde 0,5 civarında gelmesi için son çeyrekte yüzde 3-4 bandında bir performansı yakalayacağımızı düşünüyoruz. 2020 yılı, 2019 yılına göre, ödevlerimizi eksiksiz yaparsak, nispeten daha olumlu bir yıl olacak. Ekonomimizin pozitif bir ivme yakalaması, kırılganlıklarımızın kaybolduğu anlamına gelmiyor elbette. Bu paralelde iyimser bir tahminle 2020 yılında yüzde 3-4 bandında bir büyüme öngörüyoruz. İçeride ve dışarıda belirsizlik yaratacak olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde kurun sakinliğini korumasını bekliyoruz."

Merkez Bankasının art arda yaptığı faiz indirimlerinin, dünyanın parasal genişleme dönemine girdiği bir süreçte enflasyonun hızlı bir şekilde gerilemesine neden olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Reel sektörü canlandırmak ve yatırım iştahını artırmak amacıyla gerçekleştirilen faiz indirimleri, kredilerin bir miktar toparlanmasını sağladı ve tahsilatlarda pozitif bir hava yarattı ancak bu etkinin sürdürülebilir olması için 2020'de reel sektörün kredi iştahının üretim, istihdam ve ihracata yansımasını sağlayacak yapısal ve ekonomik reformların da gerçekleştirilmesi etkiyi artıracaktır." ifadelerini kullandı.

İbrahim Yılmaz, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın "Jestimizi yaparız" dediği asgari ücret için işverenlerden 'denge' talebi
Kayseri pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak

Son Dakika Haberleri
19:00 DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika
18:59 İşçileri taşıyan kamyonet takla attı: 10 yaralı - Son Dakika
18:58 Gaziantep'te trafik kazaları: 11 yaralı - Son Dakika
18:57 Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika
18:56 Msb hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor - Son Dakika
17:13 Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Son Dakika
16:49 Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 19:01:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KAYSİAD'ın 2020 yılı büyüme tahmini yüzde 3-4 oranında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]