Son Dakika Haberleri: KAYSO AGÜ Öğrencilerine Kariyer Danışmanlığı Yapacak
Son Dakika Güncel KAYSO AGÜ Öğrencilerine Kariyer Danışmanlığı Yapacak

KAYSO AGÜ Öğrencilerine Kariyer Danışmanlığı Yapacak

7 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) arasında Kariyer Danışmanlığı Eğitimi düzenlendi.

KAYSO AGÜ Öğrencilerine Kariyer Danışmanlığı Yapacak, System.String[]

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) arasında Kariyer Danışmanlığı Eğitimi düzenlendi. KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Nebi Doğan ve Erkut Korkmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya sanayiciler ve AGÜ öğretim görevlileri katıldı.


Toplantı hakkında bilgi veren KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, üniversite sanayi işbirliğine katkı sunmak anlamında Abdullah Gül Üniversitesi ile Kayseri Sanayi Odası arasında kariyer danışmanlığı işbirliği yaptıklarını açıklayarak, bu bağlamda hem eğitim hem de tanışma toplantısının ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.


İlerleyen günlerde KAYSO üyelerinden oluşan sanayicilerin AGÜ öğrencilerine kariyer danışmanlığı yapmaya başlayacağını açıklayan Doğan, "Özellikle ikinci ve üçüncü kuşaktan oluşan sanayicilerimiz öğrencilerimize ilerleyen zanlarda hayatına yön verecek tecrübe paylaşımında bulunacaklar. Öğrencilerin iş hayatını anlamaları ve kariyer planlaması yapmaları adına çok önemli bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki aşamada üniversitemiz tarafından öğrencilerimiz belirlenecek ve sanayicilerimiz danışmanlık yapmaya başlayacak. Güzel ve faydalı bir etkinlik oldu. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Daha sonra AGÜ Öğretim Görevlisi Özge Tok ve Araştırma Görevlisi Ceyda Cihan Aydoğdu tarafından, kariyer danışmanlık süreci, danışmandan beklentiler ve yapması gerekenler hakkında sanayicilere eğitim verildi. - KAYSERİ

Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT'tan istifa ettiğini açıkladı
Bilecik'te üniversite öğrencisi genç kız, tabancayla intihar etti! Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na mesaj: Köstek olmaya çalışanlar çatlasın İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama: Ispanak'ta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:48:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAYSO AGÜ Öğrencilerine Kariyer Danışmanlığı Yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]