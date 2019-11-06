Son Dakika Haberleri: KAYSO AGÜ öğrencilerine kariyer danışmanlığı yapacak
Son Dakika Güncel KAYSO AGÜ öğrencilerine kariyer danışmanlığı yapacak

KAYSO AGÜ öğrencilerine kariyer danışmanlığı yapacak

8 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) arasında kariyer danışmanlığı eğitimi etkinliği düzenlendi.

KAYSO AGÜ öğrencilerine kariyer danışmanlığı yapacak, System.String[]

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) arasında kariyer danışmanlığı eğitimi etkinliği düzenlendi.

Kayseri Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Nebi Doğan ve Erkut Korkmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya sanayiciler ve AGÜ öğretim görevlileri katıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, "Üniversite sanayi işbirliğine katkı sunmak anlamında Kayseri Sanayi Odası olarak Abdullah Gül Üniversitesi ile kariyer danışmanlığı işbirliği yaptık. Bu bağlamda hem eğitim hem de tanışma toplantısının ilkini gerçekleştiriyoruz." dedi.

İlerleyen günlerde KAYSO üyelerinden oluşan sanayicilerin AGÜ öğrencilerine kariyer danışmanlığı yapmaya başlayacağını aktaran Doğan, "Özellikle ikinci ve üçüncü kuşaktan sanayicilerimiz öğrencilerimize ilerleyen zamanlarda hayatlarına yön verecek tecrübe paylaşımında bulunacaklar. Öğrencilerin iş hayatını anlamaları ve kariyer planlaması yapmaları adına çok önemli bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki aşamada üniversitemiz tarafından belirlenen öğrencilere sanayicilerimiz danışmanlık yapmaya başlayacak." diye konuştu.

AGÜ Öğretim Görevlisi Özge Tok ve Araştırma Görevlisi Ceyda Cihan Aydoğdu tarafından, kariyer danışmanlık süreci, danışmandan beklentiler ve yapılması gerekenler hakkında sanayicilere eğitim verildi.

Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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