KAYSO Akademi Platformu'ndan liderlik eğitimi - Son Dakika

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Akademi Platformu tarafından liderlik konulu eğitim verildi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal Sığrı tarafından video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Eğitime, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri ve KAYSO Akademik Danışmanı Doç. Dr. Özgür Demirtaş'ın yanı sıra KAYSO üyeleri katıldı.

Konuşmacı Prof. Dr. Sığrı, liderlik, liderin güç kaynakları, liderlik gelişim yol haritası ve kurumsal gelişimde liderlik yol haritası gibi konular hakkında bilgi verdi.

Günümüzde T tipi insana ihtiyaç olduğuna değinen Prof. Dr. Sığrı, şunları kaydetti:

"T tipi insan, derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olan, bir konuda uzman olan, yani bir şeyin her şeyini bilen, her şeyinde bir şeyini bilen insandır. Bir konunun kompetanı olmak ama farklı farklı konulardan da anlamak gerekir. Hepimiz bunun için uğraşıyoruz. Çünkü günümüzün problemleri çok karmaşık. Bu problemleri çözmeye tek bir alan, tek bir uzmanlık yetmiyor. Önemi olan farklı bakış açılarını bir araya getirebilmek. Bu değerler bir kişide olmayabilir ama bu değerlere sahip kişileri bir araya toplar, iyi bir ekip kurabilirsiniz. Bu da büyük bir zenginlik olur."