KAYSO Başkan Büyüksimitci, Türkiye-ABD Savunma ve Havacılık Çalıştayı'nda

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-ABD Savunma ve Havacılık Çalıştayı'na katıldı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştayda konuşma yapan Başkan Büyüksimitci, TOBB ile ABD Ticaret Odası'nın birçok alandaki ortaklığının savunma ve havacılık sektörüne de taşındığını belirtti.

Büyüksimitci, bu etkinlikte ABD Ticaret Odası ile de birlikte çalışarak, Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li savunma ve sivil havacılık firmalarıyla, TOBB bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye savunma sanayi sektörü ve Türkiye sivil havacılık sektörü üyelerini bir araya getirdiklerini ifade etti.

İki devlet başkanının açıkladığı 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin heyecanlarını artırdığını belirten Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Karşılıklı ticaret ve yatırım için ciddi bir potansiyelimiz olduğunu biliyoruz. Özellikle, bugün bir araya getirdiğimiz sektörler, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin lokomotifleri arasında yer alıyor. Savunma sanayi ile sivil havacılık sektörlerinde, karşılıklı ticaret ve yatırım için ciddi fırsatlar var. Ülkemizde savunma ve havacılık sektör cirosu 7 milyar dolara ulaşmıştır. Geçmişte birkaç yüz milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, yaklaşık 8 kat büyüyerek 2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2002 yılında yalnızca 66 savunma projesini yaklaşık yüzde 80 dışa bağımlılık oranı ile yürütürdük. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 65'in üzerinde yerlilik oranı ile proje sayımız yaklaşık 9 kat artarak 553'e ulaşmıştır. 2002 yılında savunma projelerinin toplam hacmi yaklaşık 5,5 milyar dolardı. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 8 katlık bir artış ile 41 milyar dolarlık proje hacmine ulaşılmıştır. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında, bu miktarın 60 milyar doların üzerinde olacağı öngörülmektedir."

Büyüksimitci, Türkiye ve ABD'nin müttefik olduğunu anımsatarak, iki ülkenin çok çetin sınavlardan başarıyla geçtiğini, NATO çerçevesinde iki ülke askerlerinin aynı değerler için omuz omuza savaştığını aktardı.

İkili ilişkilerin son dönemde ciddi bir sınavdan geçtiğine dikkati çeken Büyüksimitci, "Bu gelişmelerden iş dünyası olarak endişeliyiz, üzüntülüyüz. Türkiye-ABD ilişkilerine değer veriyoruz. Bu ilişkiler, her iki ülke için de çok önemli. Aynı zamanda, bölgemiz için ve dünya için çok önemli. Daha sorumlu davranarak, ilişkilere hepimiz sahip çıkmalıyız. ABD Ticaret Odası'nın ve Türkiye ile iş yapan firmalarının Washington'da, özellikle ABD Kongresi'ndeki çabalarını takip ediyoruz. Takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.