KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den 2020 ekonomi değerlendirmesi Açıklaması

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2020'de Türk ekonomisinin yüzde 5 büyüyeceğini, yüzde 6 büyümenin sürpriz olmayacağını bildirdi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odanın aralık ayı meclis toplantısında konuşan Büyüksimitci, tüm sanayici ve iş adamlarının yeni yılını kutladı.

Büyüksimitci, Türkiye'nin 2019'da çevre ülkelerdeki sorunlarla uğraşırken diğer taraftan da terör örgütlerine karşı başarılı bir mücadele sergilediğini vurguladı.

Tüm zorluklara rağmen üç çeyrek sonra Türkiye ekonomisinin tekrar büyüme dönemine girdiğini aktaran Büyüksimitci, "Yaşadığımız bütün sıkıntılara karşın 2019'u büyümeyle kapatacağız. Yılın son çeyreğindeki büyümenin yüzde 4-5 bandında gerçekleşmesini bekliyoruz. Yeni bir yıla girerken ekonomide başlayan toparlanmayı gelecek için umut verici görüyoruz. 2020'de Türk ekonomisinin yüzde 5 büyüyeceğini düşünüyoruz. Hatta yüzde 6 büyüme bizim için sürpriz olmaz." ifadelerini kullandı.

Yüzde 5 büyüme hedefine ulaşmak için kendilerine düşen görevi yapacaklarını belirten Büyüksimitci, ekonomik büyümenin desteklenmesi adına hükümetten de finansmana erişimin kolaylaştırılmasını, istihdam maliyetlerinin düşürülmesini, yatırımların önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti.

Asgari ücret

Başkan Büyüksimitci, 2020 için belirlenen asgari ücretle ilgili de şunları kaydetti:

"Herkes işçinin alacağı 2 bin 103 liralık ücreti konuşuyor ancak asgari ücretin işletmelerimize toplam maliyeti 3 bin 458 lira. Buna yemek, sosyal yardımlar, yıllık izin ve kıdem gibi artıları da eklediğinizde her bir asgari ücretlinin bize 5 bin lira gibi maliyeti var. Tabi Allah çalışanın da işverenin de yardımcısı olsun. Bir de biliyorsunuz asgari ücret desteği vardı. Bu da tüm işletmelere geçerli olmak kaydıyla 75 liraya düştü. Asgari ücrete yüzde 15,03 zam yapıldı. Asgari ücrette işçinin net alacağının artırılması ile ilgili iyileştirme yapılması daha isabetli olur. İşverene maliyetini artırmak, yurt içi ve yurt dışı pazarda rakipleri ile mücadele eden işletmelerin rekabetini zayıflatmak anlamına gelir."

Gebze'de gerçekleştirilen yerli otomobil tanıtımına katıldığını ve tarihi bir güne tanıklık ettiğini aktaran Büyüksimitci, bu yatırımla 4 bin 300'ü doğrudan olmak üzere yan sanayisiyle 20 bin ilave istihdam sağlanacağını belirtti.

Türkiye'nin doğru zamanda yola çıktığına dikkati çeken Büyüksimitci, "Bu adımla Türkiye, küresel bir markaya kavuşacak. En önemlisi de 2022'de fikri sınai mülkiyet haklarının yüzde 100'ü Türkiye'ye ait olan bir otomobile kavuşacak." değerlendirmesinde bulundu.