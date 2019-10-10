Son Dakika Haberleri: KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den Barış Pınarı Harekatı'na Destek
Son Dakika Güncel KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den Barış Pınarı Harekatı'na Destek

KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den Barış Pınarı Harekatı'na Destek

1 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı bir açıklama yaparak, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini söyledi.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den Barış Pınarı Harekatı'na Destek, System.String[]

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı bir açıklama yaparak, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini söyledi.


Başkan Büyüksimitci açıklamasında şunları söyledi; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fırat'ın doğusunda yuvalanmış terör örgütlerini temizleyerek güvenli bölge oluşturmak amacıyla karadan ve havadan Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır.


Bu harekat ülkemiz ve milletimize karşı oynanan oyunların bozulması, bölgemizde barış, huzur ve güvenin sağlanarak istikrara kavuşturulması adına büyük önem taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güney sınırımızı tehdit eden terör örgütüne karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyası olarak tam destek veriyoruz. Devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz.


Allah bu operasyonda görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız" - KAYSERİ

Barış Pınarı Harekatı, Kayseri Sanayi Odası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
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