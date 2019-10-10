KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den Barış Pınarı Harekatı'na Destek

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı bir açıklama yaparak, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini söyledi.



Başkan Büyüksimitci açıklamasında şunları söyledi; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fırat'ın doğusunda yuvalanmış terör örgütlerini temizleyerek güvenli bölge oluşturmak amacıyla karadan ve havadan Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır.



Bu harekat ülkemiz ve milletimize karşı oynanan oyunların bozulması, bölgemizde barış, huzur ve güvenin sağlanarak istikrara kavuşturulması adına büyük önem taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güney sınırımızı tehdit eden terör örgütüne karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyası olarak tam destek veriyoruz. Devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz.



Allah bu operasyonda görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız" - KAYSERİ