Son Dakika Haberleri: Kayso Başkanı Büyüksimitci'den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Kayso Başkanı Büyüksimitci'den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

1 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı bir açıklama yaparak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kayso Başkanı Büyüksimitci'den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı bir açıklama yaparak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Başkan Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basın, demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biridir.

Gazetecilikfedakarlık ve sorumluluk isteyen zor bir meslektir. Zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden basın mensuplarımız, düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmekte ve bu anlamda kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler. Bu sorumlulukların bilinciyle en zor şartlara rağmen görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin bu çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır.

İnanıyorum ki, basın kuruluşları ve basın çalışanları, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, hızlı ve objektif habercilik anlayışı ile kamu vicdanının sesi olmaya devam edeceklerdir.Bu anlamda tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:06 Kaynak: İHA

Kayseri Sanayi Odası, Gazeteciler Günü, Güncel
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