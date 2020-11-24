KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den güven ve istikrar vurgusu Açıklaması - Son Dakika

KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den güven ve istikrar vurgusu Açıklaması

24.11.2020 13:53
KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den güven ve istikrar vurgusu Açıklaması, System.String[]

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sanayiciler olarak üretmeye, istihdama ve ihracata devam edeceklerini belirterek, "Yatırımların, üretimin ve istihdamın artmasında güven ve istikrar çok önemli.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sanayiciler olarak üretmeye, istihdama ve ihracata devam edeceklerini belirterek, "Yatırımların, üretimin ve istihdamın artmasında güven ve istikrar çok önemli. Sanayici ve iş adamlarımız önünü görebilirse istikrarlı bir büyüme ortamını kısa sürede yakalayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın kasım ayı olağan meclis toplantısı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Büyüksimitci, buradaki konuşmasında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında ciddi artış yaşandığını, bu süreçte hem ekonomilerin etkilendiğini hem de can kayıpları olduğunu belirtti.

Tedbirlere uymanın önemine işaret eden Büyüksimitçi, her şeye rağmen üretimin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Büyüksimitçi, şunları kaydetti:

"İkinci dalga, sert bir şekilde tüm dünyaya yayılırken başta Avrupa olmak üzere ülkeler de yeniden geniş tedbirlerle karantina ve kapanma uygulamalarına başladı. Ülkemizde de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir dizi tedbirler açıklandı. Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yanı sıra özellikle üretim ve imalat tesislerinin kapsam dışında bırakılmasını üretimin devamı adına çok önemli buluyoruz. Zira ülkemizin hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşmasının ancak üretimle mümkün olacağına inanıyoruz. Pandemi ile bir süre daha yaşamaya devam edeceğiz. Bizler sanayiciler olarak pandemi kurallarına tam riayet ederek, üretmeye, istihdama ve ihracata devam edeceğiz."

"Güven ve istikrar çok önemli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını çok değerli bulduklarını belirten Büyüksimitçi, şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı açıklamalarını önemsiyoruz. Bu yönde atılacak tüm adımlarda devletimizin ve ekonomi yönetiminin yanında olacağız. İnşallah yeni kadro ve yeni stratejilerle Türkiye tempolu bir büyüme sürecini yeniden yakalayacaktır. Yatırımların, üretimin ve istihdamın artmasında güven ve istikrar çok önemli. Sanayici ve iş adamlarımız önünü görebilirse istikrarlı bir büyüme ortamını kısa sürede yakalayacağımıza inanıyorum. Biz de bu konuda iş dünyası olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız."

Merkez Bankasının faiz artırım kararına piyasaların olumlu tepki verdiğine işaret eden Büyüksimitci, atılan bu adımın yeni bir döneme girildiğinin göstergesi olduğunu, kısa vadede piyasa güvenini tam anlamıyla sağlamak için gerekli adımların istikrarlı bir şekilde atılacağına inandıklarını kaydetti.

Kayseri Sanayi Odası, Yönetim Kurulu, Türkiye, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den güven ve istikrar vurgusu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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