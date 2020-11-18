KAYSO Başkanı Büyüksimitci testi pozitif çıktı - Son Dakika

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin covid-19 testi pozitif çıktı.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenecek olan ekonomik forum toplantısı için zorunlu olarak istenen covid-19 testi yaptırdı. Yaptırdığı test pozitif çıkan Büyüksimitci, "Koronavirüs semptomları göstermedim. Gerekli olan testleri yaptırdım ve testim pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an gayet iyi. 15 gün boyunca karantinada kalacağım" dedi. - KAYSERİ