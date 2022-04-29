KAYSO Başkanı Büyüksimitci, TÜİK'in mart ayı verilerini değerlendirdi - Son Dakika
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KAYSO Başkanı Büyüksimitci, TÜİK'in mart ayı verilerini değerlendirdi

29.04.2022 17:24
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, TÜİK'in mart ayı verilerini değerlendirdi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Büyüksimitci, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayında Kayseri'den yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,71 arttığını bildirdi.

Mart ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini, ülkeler sıralamasında ise Almanya, Irak ve ABD'nin ilk üçte yer aldığını belirten Büyüksimitci, "Mart ayı ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 19,88 arttı. Geçen yıla göre ilk üç aylık artışımız ise yüzde 16,85 oranında gerçekleşerek 951 milyon 163 bin dolar oldu. Yıllık bazda ise 33,31 oranında bir artışa sahibiz. Bunun da hedeflerimiz açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Kayseri olarak yılın ilk çeyreğinde son derece başarılı bir performans gösterdik. İhracatta tarihin en yüksek ilk çeyrek performansına ve en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Yıl sonu hedefimizi yakalamak için yükseliş ivmemizin devam ediyor olması lazım. Yıllık yüzde 30'un üzerinde bir artışımız var. Bu da yıl sonu hedefimiz olan 4 milyar doları rahatlıkla yakalayıp hatta bir miktar geçeceğimiz anlamına geliyor. Ülke ekonomisine katkı sunan başta Kayserili sanayicilerimiz olmak üzere tüm ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

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Türkiye İstatistik Kurumu, Kayseri Sanayi Odası, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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