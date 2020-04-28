KAYSO Başkanı Büyüksimitci:

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, tüm imalat sanayi sektörlerinin mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğini belirtti.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın mart ve nisan ayı olağan meclis toplantısı ile müşterek meslek komitesi toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında telekonferans sistemi üzerinden yapıldı.

Büyüksimitci, yaptığı konuşmada, kentte işletmelerin büyük bölümünün yarı zamanlı çalıştığını, bir kısmının ise üretimi durdurmak zorunda kaldığını kaydetti.

Kentte şu anda sadece gıda sektörüne üretim yapan firmalarla kargo ve e- ticaret şirketlerinin tam kapasite çalıştıklarına işaret eden Büyüksimitci, diğer sektörlerde iş hacminin yüzde 50-60 oranında düştüğünü bildirdi.

Büyüksimitci, 23 Mart'ta açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi ve daha sonrasında yapılan yeni düzenlemeler için yetkililere teşekkür etti.

Üyelerinden gelen talepleri yakından takip ettiklerini anlatan Büyüksimitci, şunları ifade etti:

"Tüm imalat sanayi sektörleri mücbir sebep kapsamına alınmalı. Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili tüm gün sınırlamaları kaldırılmalı. Başta çalışmaya devam eden sektörlerimiz olmak üzere sanayimize enerji desteği sağlanmalı, enerji yoğun sektörlerde elektrik, doğalgaz ödemeleri 6 ay ertelenmeli, diğer sektörlerde taksitle ödeme imkanı getirilmeli. Eximbank kredilerinde sağlanan desteklerin kapsamı daha da genişletilmeli. Bu ve buna benzer birçok konuyu üyelerimiz adına takip ediyoruz. Sonuçlanan konuları daha öncede olduğu gibi kendileri ile paylaşacağız."

Kovid-19 salgını sonrası döneme hazırlık yapılması gerektiğine dikkati çeken Büyüksimitci, sosyal hayattan eğitime, üretimden lojistiğe kadar bundan sonrasının herkes için farklı olacağını vurguladı.

İş dünyasına tavsiyelerde bulunan Büyüksimitci, "Verimlilik konusu üzerinde daha çok durmalıyız, öncelikle teknolojinin bizlere sunduğu imkanlardan yararlanarak fabrikalarımız ve üretim hatlarımızdaki koşulları geliştirmeliyiz. Pazar çeşitliliği ve ürün çeşitliliği konusuna daha da ağırlık vermeliyiz. Teknolojik değişim ve dönüşüme uyum sağlayıp yeni nesil sanayi ile buluşmalıyız. Şirketlerimizin finansal yönetim ve özellikle nakit akışını daha iyi ele almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise özel bankalara, sıkıntılı süreçte sanayicinin yanında yer almadıkları eleştirisini yaptı.