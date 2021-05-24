KAYSO Başkanı Büyüksimitci yerli üretimin önemini anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) iş birliğinde "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı" bilgilendirme webinarı düzenlendi.

Kayseri Sanayi Odası'ndan (KAYSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, sanayiciler ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Toplantıda TOBB adına konuşan Büyüksimitci, salgın döneminde yerli üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, "Türkiye açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi ekonomimizin ve özel sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye'de katma değerli üretimin artırılmasına yönelik, özel bir program olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı başlattığını hatırlatan Büyüksimitci, hem sektör hem de ürün bazında çağrıların ve desteklerin olduğu hamle programını çok faydalı gördüklerini ve bu kapsamda verilen hem stratejik yatırım desteği hem de proje bazlı destek imkanlarının iş dünyası için çok önemli fırsatlar sunduğunu aktardı.