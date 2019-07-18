Son Dakika Haberleri: KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Yozgat İl ve İlçe Oda/Borsaları ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Yozgat İl ve İlçe Oda/Borsaları ziyaret etti

2 saat önce

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğu Yozgat il ve ilçe Oda/Borsaları ziyaret etti.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Yozgat İl ve İlçe Oda/Borsaları ziyaret etti, System.String[]

Başkan Büyüksimitci Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ve Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli başta olmak üzere, Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan, Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Ulusoy, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcı Coşkun Kahraman ve Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretler hakkında bilgi veren KAYSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Büyüksimitci, "TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğum Oda ve Borsalarımıza ziyaretler gerçekleştirdim. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımızın selamlarını ilettim. Oda ve Borsa Başkanlarımızla bulunduğu bölgelerle ilgili konuları görüşüp, istişare etme imkanı bulduk. Çok yararlı bir program oldu. Zaman zaman bu ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bize zaman ayırarak en güzel şekilde ağırlayan tüm Başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Sanayi Odası, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:34 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2. el araç satanlara kritik uyarı: Yetki belgesi almayan 13 Ağustos'tan sonra satış yapamayacak Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Türk heyet, diplomatın şehit olduğu restoranda inceleme yaptı Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:48:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Yozgat İl ve İlçe Oda/Borsaları ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]