Kayso'da Gıda Sorunları Konuşuldu

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) gıda sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerine yönelik genişletilmiş istişare toplantısı yapıldı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) gıda sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerine yönelik genişletilmiş istişare toplantısı yapıldı.



KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin başkanlığındaki toplantıda, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.



Şahin, düzenlenen toplantılarla sektördeki sorunları çözmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Eğer ortada bir sorun varsa bu sorunu tek başımıza çözmemiz mümkün değil. Bazen bizim düşündüklerimiz reel sektörde uygulanamaz olabilir. Bizim bilmediğimiz sorunlar da olabilir. Biz burada Kayseri ölçeğindeki sorunları tam anlamıyla su üzerine çıkarıp, bu sorunların çözümü ile ilgili sektör temsilcilerinin bize yol göstermesini istiyoruz. İlgili mevzuatlar çerçevesinde yapabildiklerimizi uygulayacağız, yapamadıklarımız olursa onları da Bakanlığımıza iletmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Kayseri, bir sanayi şehri ama yanında tarımın da olması lazım. Tarıma dayalı bir çok ürünün Kayseri'den mamul ya da yarı mamul olarak çıkışını yapmamız lazım. Hatta ihracatla ilgili çalışmalar yapmalıyız. Biz bu işi çok önemsiyoruz. Sizlerle birlikte hareket ederek sektörün sorunlarını çözeceğimize inanıyorum."



Toplantı, sektör temsilcilerinin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirmesi ile sona erdi.

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