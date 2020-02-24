KAYSO'da istihdam destek ve fırsatları anlatıldı - Son Dakika

Kayseri'de yürütülecek olan istihdam odaklı faaliyetlerin işverenlere sağlayacağı destek ve fırsatları tanıtmak amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, UNDP, İŞKUR, United Works ve İl Göç İdaresi yetkilileri tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarıalp yaptı.

Sarıalp, Kayseri'de kurulacak model fabrikanın finansmanını sağlayan Alman Kalkınma Bankası KFW'nin istihdam faaliyetlerine de destek sağladığını, Ankara, Kayseri ve Konya'daki istihdam odaklı faaliyetler için 2000 kişilik istihdam hedeflendiğini belirtti.

Türk ve yabancı uyruklu çalışanların istihdamı için sağlanan birçok teşvik ve destek olduğuna aktaran Sarıalp, şunları kaydetti :

"Firmalarımız zaman zaman doğru bilgi kaynağına erişemediklerini, uygulamada yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını ifade ediyorlar. Bu nedenlerle sunulan desteklerden yeteri kadar fayda sağlanamadığı yönünde geri dönüşler alıyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz toplantıda da İŞKUR, United Works ve İl Göç İdaresi temsilcilerimizin sunumları ile bu alanda işverenlerimizin faydalanabileceği programlar ve destekler hakkında detaylı bilgiler alacağız."

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Projeler Koordinatörü Kısmet Deniz Çiftçi Aslan ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak 50 yılı aşkın süredir tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, STK'lar ve üniversiteler başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını ifade etti.

Aslan, Model Fabrikanın Kayseri'de kurulmasına yönelik 2018 yılından beri yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve Alman Kalkınma Bankası'ndan sağladıkları finansman destekleri kapsamında çeşitli istihdam hedeflerine ulaşabilmek adına da belirli faaliyetler yürüttüklerini de vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Uzmanı Serkan Ulu ise istihdam anlamında yaşanan bir takım sorunlar olduğunu ve bu sorunları gidermeyi amaçladıklarını kaydetti.