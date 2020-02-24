KAYSO'da istihdam destek ve fırsatları anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYSO'da istihdam destek ve fırsatları anlatıldı - Son Dakika

KAYSO'da istihdam destek ve fırsatları anlatıldı

6 saat önce

Kayseri'de yürütülecek olan istihdam odaklı faaliyetlerin işverenlere sağlayacağı destek ve fırsatları tanıtmak amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, UNDP, İŞKUR, United Works ve İl Göç İdaresi yetkilileri tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

KAYSO'da istihdam destek ve fırsatları anlatıldı, System.String[]

Kayseri'de yürütülecek olan istihdam odaklı faaliyetlerin işverenlere sağlayacağı destek ve fırsatları tanıtmak amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, UNDP, İŞKUR, United Works ve İl Göç İdaresi yetkilileri tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarıalp yaptı.

Sarıalp, Kayseri'de kurulacak model fabrikanın finansmanını sağlayan Alman Kalkınma Bankası KFW'nin istihdam faaliyetlerine de destek sağladığını, Ankara, Kayseri ve Konya'daki istihdam odaklı faaliyetler için 2000 kişilik istihdam hedeflendiğini belirtti.

Türk ve yabancı uyruklu çalışanların istihdamı için sağlanan birçok teşvik ve destek olduğuna aktaran Sarıalp, şunları kaydetti :

"Firmalarımız zaman zaman doğru bilgi kaynağına erişemediklerini, uygulamada yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını ifade ediyorlar. Bu nedenlerle sunulan desteklerden yeteri kadar fayda sağlanamadığı yönünde geri dönüşler alıyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz toplantıda da İŞKUR, United Works ve İl Göç İdaresi temsilcilerimizin sunumları ile bu alanda işverenlerimizin faydalanabileceği programlar ve destekler hakkında detaylı bilgiler alacağız."

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Projeler Koordinatörü Kısmet Deniz Çiftçi Aslan ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak 50 yılı aşkın süredir tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, STK'lar ve üniversiteler başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını ifade etti.

Aslan, Model Fabrikanın Kayseri'de kurulmasına yönelik 2018 yılından beri yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve Alman Kalkınma Bankası'ndan sağladıkları finansman destekleri kapsamında çeşitli istihdam hedeflerine ulaşabilmek adına da belirli faaliyetler yürüttüklerini de vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Uzmanı Serkan Ulu ise istihdam anlamında yaşanan bir takım sorunlar olduğunu ve bu sorunları gidermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kayseri Sanayi Odası, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan İstanbul'a inen son uçakla beraber Türkiye'ye yapılan uçak seferleri durduruldu
Son dakika: Van Başkale'de deprem sebebiyle okullar 15 gün tatil edildi Son dakika: THY, koronavirüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu Son Dakika: Almanya'da karnaval yürüyüşüne araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:22:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KAYSO'da istihdam destek ve fırsatları anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]