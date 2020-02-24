KAYSO'da İstihdam Odaklı Faaliyetlerin İşverenlere Sağlayacağı Destek ve Fırsatlar Anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KAYSO'da İstihdam Odaklı Faaliyetlerin İşverenlere Sağlayacağı Destek ve Fırsatlar Anlatıldı - Son Dakika Ekonomi

KAYSO'da İstihdam Odaklı Faaliyetlerin İşverenlere Sağlayacağı Destek ve Fırsatlar Anlatıldı

6 saat önce

Kayseri'de yürütülecek olan istihdam odaklı faaliyetlerin işverenlere sağlayacağı destek ve fırsatları tanıtmak amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, UNDP, İŞKUR, United Works ve İl Göç İdaresi yetkilileri tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

KAYSO'da İstihdam Odaklı Faaliyetlerin İşverenlere Sağlayacağı Destek ve Fırsatlar Anlatıldı, System.String[]

Kayseri'de yürütülecek olan istihdam odaklı faaliyetlerin işverenlere sağlayacağı destek ve fırsatları tanıtmak amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, UNDP, İŞKUR, United Works ve İl Göç İdaresi yetkilileri tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Kayseri Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarıalp, Kayseri'de kurulacak olan model fabrikanın finansmanını sağlayan Alman Kalkınma Bankası KFW'nin istihdam faaliyetlerine de destek sağladığını belirterek, " Ankara, Kayseri ve Konya'daki İstihdam Odaklı faaliyetler için 2000 kişilik istihdam hedefleniyor" dedi.


Türk ve yabancı uyruklu çalışanların istihdamı için sağlanan birçok teşvik ve destek olduğuna dikkat çeken Sarıalp, "Firmalarımız zaman zaman doğru bilgi kaynağına erişemediklerini, uygulamada yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını ifade ediyorlar. Bu nedenlerle sunulan desteklerden yeteri kadar fayda sağlanamadığı yönünde geri dönüşler alıyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz toplantıda da İŞKUR, United Works ve İl Göç İdaresi temsilcilerimizin sunumları ile bu alanda işverenlerimizin faydalanabileceği programlar ve destekler hakkında detaylı bilgiler alacağız" diye konuştu.


Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Projeler Koordinatörü Kısmet Deniz Çiftçi Aslan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak 50 yılı aşkın süredir tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, STK'lar ve üniversiteler başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını belirterek, Türkiye'nin kalkınmasını desteklemek amaçlı politika ve projeler yürüttüklerini söyledi.


2015 yılından beri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürüttükleri Model Fabrika projesine büyük önem atfettiklerini açıklayan Aslan, "Model Fabrikanın Kayseri'de kurulmasına yönelik 2018 yılından beri yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Bununla birlikte Alman Kalkınma Bankası'ndan sağladığımız finansman destekleri kapsamında çeşitli istihdam hedeflerine ulaşabilmek adına da belirli faaliyetler yürütmekteyiz. Bugün burada Kayseri'de yürüteceğimiz faaliyetleri detaylı şekilde aktaracağız. Bu faaliyetlerin Kayseri'nin ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunacağını umut ediyoruz" dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Uzmanı Serkan Ulu ise, istihdam anlamında yaşanan bir takım sorunlar olduğunu belirterek, bu tür programlarla yaşanan bu sorunları gidermeyi amaçladıklarını söyledi.


Daha sonra sırası ile kürsüye gelen, İŞKUR Şube Müdürü Sıddıka Pınar geçici koruma altındaki yabancıların çalıştırılması, United Work Genel Müdürü Enis Kösem istihdam eşleştirme faaliyetleri ve İl Göç Uzmanı Eyüp Yaşar ise yabancıların yasal statüleri, hak ve hizmetlere erişimleri ve uyum süreçleri hakkında detaylı birer sunum yaptı. Soru cevap kısmının ardından toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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