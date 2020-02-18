KAYSO'da İstihdama Yönelik Destekler Anlatıldı

Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası ve İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliğinde "İstihdama Yönelik Destekler" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi M. Nebi Doğan, ülkemizin en önemli problemlerinin başında gelen işsizlik sorununu çözme adına, 14 Aralık 2017 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR ve TOBB arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalandığını hatırlatarak, bu protokolün kamu-özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi olduğunu söyledi.



Özel sektörün en önemli taleplerinden birisinin de nitelikli elemen ihtiyacı olduğuna değinen Doğan, bu anlamda MEGİP projesinin istihdam sorununun çözümü adına atılan önemli bir adım olduğunu belirtti.



Son yıllarda hükümet tarafından çıkarılan istihdama yönelik desteklerden memnun olduklarını açıklayan Doğan, "Bu desteklerden dolayı hükümetimize teşekkür ediyoruz ancak üyelerimizin bu desteklerden yeterince faydalanmadığını gördük. Aslında devletimizin istihdamı destekleme adına ciddi teşvik ve destekleri var. Biz Oda olarak bu destekleri her ne kadar üyelerimize duyurmaya çalışsak da böyle bir toplantının daha faydalı olacağını düşündük. Uzmanlarımız tüm bu konularda sizlere detaylı bilgiler verecek. Bizde Kayseri Sanayi Odası olarak şehrimizin ve ülkemizin her alanda daha da ileri noktalara gitmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Daha sonra kürsüye gelen İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak ise, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliğine yönelik teşvikleri işverenlere anlatma konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İl Müdürlüğü olarak gerek işe yerleştirme hedeflerinde, gerekse aktif iş gücü programlarında, iş başı eğitimlerinde ve diğer mesleki eğitim kurslarında hedefleri başarı ile yakalamışsak, bu siz işverenlerin destekleri ile olmuştur. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.



Açılış konuşmalarının ardından sırası ile kürsüye gelen İŞKUR Kurslar Şefi Derya diren ve İŞKUR çalışanı Muteber Sağıroğlu Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) desteği hakkında birer sunum yaptı.



İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları Aylin Duman ve Yeter Culha engelli istihdamı hakkında, Arabulucu Avukat Nuriye Şimşek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında, Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zeynep Güç ve Proje Asistanı Özge Sarıkaya ise ERASMUS projesi hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. - KAYSERİ