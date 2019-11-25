Son Dakika Haberleri: KAYSO'da "Onaylı Tedarikçi Faaliyetleri Toplantısı" yapıldı
Son Dakika Güncel KAYSO'da 'Onaylı Tedarikçi Faaliyetleri Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

KAYSO'da "Onaylı Tedarikçi Faaliyetleri Toplantısı" yapıldı

6 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından "Onaylı Tedarikçi Faaliyetleri" konulu toplantı düzenlendi.

KAYSO'da

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından "Onaylı Tedarikçi Faaliyetleri" konulu toplantı düzenlendi.


KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan KAYSO Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüşcü, savunma sanayinin millileşmesinin silahlı kuvvetlerin etkinliği ve caydırıcılığının artırılmasının, ülkenin ve gelecek nesillerin huzur ve güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.

2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Bakım Albay Tufan Türkoğlu ise fabrika faaliyetleri hakkında bilgi verdi.


Program, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ozan Kabak, Almanya'da haftanın 11'ine seçildi!
Lecce, Burak Yılmaz için devre arasını bekliyor! İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 23:28:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAYSO'da "Onaylı Tedarikçi Faaliyetleri Toplantısı" yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]