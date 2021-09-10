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KAYSO'da yılın ahisi Mehmet Kabak'a kaftanı giydirildi - Son Dakika

KAYSO'da yılın ahisi Mehmet Kabak'a kaftanı giydirildi

10.09.2021 00:57
KAYSO'da yılın ahisi Mehmet Kabak'a kaftanı giydirildi, System.String[]

Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) yılın ahisi kaftan giydirme töreni gerçekleştirildi.

Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) yılın ahisi kaftan giydirme töreni gerçekleştirildi. Törende KAYSO tarafından yılın Ahisi seçilen İşadamı Mehmet Kabak'a kaftanı giydirilirken, törende konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, "Ahilik kavramı dünyada eşi benzeri bulunmayan Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel birikimdir" dedi.

34. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında KAYSO Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törene Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve protokol üyeleri katıldı.

Ahiliğin birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerleri içerisinde barındıran, mesleki etiği ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturduğunu söyleyen, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, "Ahilik kavramı dünyada eşi benzeri bulunmayan Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel birikimdir. Bugün modern çağdaki ticaret ahlakı ve müşteri memnuniyeti, kalite standartları olarak tabir edilen birçok terimin temeli Ahilik kültürünün çatısı altında oluşturulmuştur ve yüzyıllar öncesi Anadolu topraklarında hayat bulmuştur. Yüzyıllara boyunca ekonomik sosyal ve kültürel açıdan gelişimimizi sağlayan Ahilik teşkilatının dünya kültürüne ve ticaret literatürüne büyük katkıları olduğu gibi milli birlik ve beraberliğimizin de teminatlarından biri olmuştur. Bizlerde oda ve borsa camiası olarak günü sadece kurtarmak, mevcutla yetinmek gibi bir anlayışta olmadık. Hep daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Her alanda yeni ve çok büyük hedeflere ulaşmak için gayret sarf ediyoruz. Çünkü bizler kadim Ahilik teşkilatımızın günümüzdeki temsilcikleriyiz. Ecdadın bize bıraktığı kutlu mirasın hakkını verebilmek için uğraş veriyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin kalkınmış bir ülke olarak dünya üzerinde belirleyici ve söz sahibi olmasıdır. Bunun da yegane yolu değerlerimize sahip çıkarak, bir ve beraber olarak çalışmaktan geçiyor. Ahiliğin temellerinin atıldığı Kayseri'de Ahilik kültürüne her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, Ahi Evran'ın miras olarak bıraktığı Ahilik kültürünü genç nesillerimize sağlam bir şekilde aktarmak ve anlatmamız gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Törende konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan' da, "İyi bir doktorda, iyi bir valide, iyi bir rektörde Ahidir. İşini iyi yapan dürüst, temiz toplumdaki değerlere değer veren, küçüğünü seven, büyüğüne saygı gösteren fakiri kollayan herkes Ahidir. Zaman zaman konuşuluyor 'Ahi mi kaldı?' diye evet bu memlekette Ahi var. Fırınlarımızda ne güzel askıda ekmek diye yazılarımız var. 5 tane alıyorsan 5 tane de askıya al diyoruz. Yine lokantalarımızda bir ihtiyaç sahibi 'benim karnım aç' dese büyük küçük işletme fark etmeksizin boş göndermezler. Kapımıza gelen ihtiyaç sahibini karşılıksız göndermiyoruz ama çok ama az veriyoruz " ifadelerini kullandı.

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise, "Ahinin bir gönül ehli olduğunu, örnek bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz. Büyüklerimiz bizlere hep bu şekilde öğrettiler. Ahinin dürüst, doğru, verimli ve çalışkan olması gerektiğini ve işimizi de iyi yapmanın gayreti içerisinde olmamız gerektiğini hep bize söylediler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözü var, 'işini en iyi yapan görevini en iyi yapan vatanını en çok sevendir' diye. Bizimde sanayicilerimiz, iş insanlarımız, tüccarlarımızın hepsi de işini en iyi yapmanın gayreti içerisindeler "diye konuştu.

Ahilik kültüründe birlik ve beraberliğin olduğunu ifade eden Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, "Ahili kültürü özellikle içerisinde bulunduğumuz bölgenin, derin ve kadim ticaret süreçlerinin en önemli unsurlarından bir tanesidir. Bu kültürde birlik ve beraberlik var. Bu kültürde yakınlık var, bu kültürde ayrıca akıl var, aynı zamanda ustalık, birikim var. Bu birikiminde kuşaktan kuşağa aktarılması var. Dolayısı ile çok önemli bir kültür. Benim şahsi kanaatim gerek Kayseri'nin gerekse de yakın coğrafyasının ticaret hayatında ki rekabet gücünde de en önemli unsurlardan bir tanesi bu kadim, derin Ahilik kültürünün bu şehirdeki herkese yansımış olmasıdır" dedi.

Kayseri'nin ve Anadolu'nun Ahiliğin merkezi olduğunu söyleyen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da, "Kayseri birliğin, beraberliği, dayanışmanın en üst seviyede olduğu ilimiz. Ben böyle bir ilde ve böyle bir ilçede belediye başkanı olduğum için gurur duyuyorum. Çünkü bu birliğin, beraberliğin, çalışmanın gayretini hepimiz sahada görüyoruz. İnsan hayatının her yerinde doğruluk, dürüstlük, dayanışma ve birinin yanında bulunma ki biz bunu Kayserili olarak çok görüyoruz ve yaşıyoruz. Ben ihtiyaçlının yanında bulunulan bir ilçede başkanlık yapıyorum. Ben ilimizle ve ilçemizle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kayseri Sanayi Odası tarafından Ahi seçilen hayırsever, işadamı Mehmet Kabak da, "Ahilik bugüne kadar Anadolu'da süregelmiş kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilik teşkilatı esnaf ve sanatkar arasında sevgi, hoşgörü, çalışkanlık, yardımseverlik, dürüstlük, tok gözlülük anlayışı ile kurulmuştur. Aynı zamanda günümüzün meslek odaları ve meslek birliklerinin temellerini de teşkil etmektedir. Şehrimizden seçilen tüm Ahi arkadaşlarım ve kendi adıma bu değerlerin kaybedilmemesi için gereken çabayı sarf edeceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı

Yılın Ahisi Mehmet Kabak'a kaftanını KAYSO Başkanı Büyüksimitçi ve KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya giydirdi. - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, Kayseri, Türkiye, Ahilik, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam KAYSO'da yılın ahisi Mehmet Kabak'a kaftanı giydirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYSO'da yılın ahisi Mehmet Kabak'a kaftanı giydirildi - Son Dakika
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