Kayso'da Yılın Son Meclis Toplantısı Yapıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 2018 yılının son meclis toplantısını yaparken, 2019 yılı bütçesi 6 milyon 300 bin TL olarak onaylandı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 2018 yılının son meclis toplantısını yaparken, 2019 yılı bütçesi 6 milyon 300 bin TL olarak onaylandı.



KAYSO Toplantı Salonunda düzenlenen meclisin açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, ekonomide daralma ve işsizlik rakamlarında artış olduğu dönemde asgari ücret teşviğinin devam etmesi ve elektrik ile doğalgaz zammının indirilmesi yönünde hükümetten beklentilerin olduğunu söyledi. Özkaya; "Çok dalgalı, sıkıntılı bir 2018 yılını geride bırakıyoruz. 2019 yılının bundan daha iyi olacağı ümidini her zaman taşıyoruz. Son açıklanan büyüme rakamlarında hepimizin gördüğü gibi ekonomimiz 3 ve 4. çeyrekte daralmaya devam edecek. Bu daralmanın neticesi olarak da işsizlikle alakalı rakamlar olumsuz gitmeye başlamıştır. En son açıklanan rakamların 0,8 daha yükseldiğini yani son açıklanan enflasyon rakamlarının yüzde 10,6'dan 11,4'e çıktığını hep beraber gördük. Asgari ücrette devlet teşviğinin devam etmesinden yanayız. Biliyorsunuz Ekim ayında asgari ücret teşvik desteği kaldırıldı. Ama madem ekonomimizde bir daralma, işsizlik rakamlarında bir artış var bu desteğin çok çok önemli olduğuna ve önümüzdeki süreçte devletimizin yetkilileri tarafından bu konunun ele alınacağına can gönülden inanıyorum. Bir diğer konu da elektrik ve doğalgaz zammının işletmelerimizde bir takım olumsuzluklara yol açtığını, özellikle gelen imalat maliyetleri içerisinde çok yüksek girdi olan işletmelerde ciddi kan kayıplarının olduğunu düşünüyorum. Bu elektrik ve doğalgaz zammının yeni yıla indirim yönünde revize edilerek gündeme alınacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Meclis Toplantısında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise 2018 yılında ekonomide dalgalanma yaşandığını, ancak el birliği ile çalışmalar yaparak piyasanın dengelenme sürecine girdiğini ifade etti. Başkan Büyüksimitçi; "2018 yılını geride bırakırken birçok siyasi ve ekonomik gelişmelere tanıklık ettik. Ağustos ayına geldiğimizde de büyük bir ekonomik dalgalanma yaşadık. Hem devlet bankalarımız hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği birtakım çalışmalar yaptı. Tabi biz birlik ve beraber olduğumuzda yanımızda olanları unutmadığımız sürece en az hasar alacak şekilde bu günleri atlatacağız. Aslına bakarsanız şuanda piyasa dengelenme sürecine girdi, rahatlamaya, faizler geri gelmeye başladı. Dolayısıyla daha rahat bir ortam yaşıyoruz. Enflasyonla ilgili bir problem vardı, son dönemde yüzde 25 civarına çıkan enflasyonda hem Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Odalar ve Borsalar Birliğimizle yaptığımız enflasyonla mücadelenin etkisiyle yüzde 21'lere geldi. İnşallah bunun da sonuçlarını göreceğiz" diye konuştu.



Asgari ücrete yapılacak olan artışın asgari ücret desteğine de yapılarak devam etmesi gerektiğinin altını çizen Büyüksimitçi; "2019 ile ilgili hiçbir zaman kötümser değiliz, oldukça iyimseriz. Çünkü bu tür dalgalanmaları eğer fırsata çevirebilirsek, ihraç pazarlarını zorlayarak bu işin içerisinden çıkarız. Hükümetimizden talep ettiğimiz ve yapılması gerekenler var. Şuanda firmalarımıza ek yük getirmeyecek, özellikle asgari ücretin artışıyla ilgili. Asgari ücretin mutlaka ve mutlaka insanların yaşayabileceği bir standarda artırılması mecburi. Ama bunun yükünü bir şekilde firmalarımıza yüklememek gerekiyor. Özellikle finansmanın zor bulunduğu bir dönemde asgari ücret desteğinin devam etmesi çok elzem. Bunun da tabi ki asgari ücretteki artış ile beraber devam etmesi gerekiyor" dedi.



Toplantının konuğu olan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da oda üyelerinin sorularını cevapladı. Toplantıya ayrıca Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı (KTB) Recep Bağlamış, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da katıldı. - KAYSERİ

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