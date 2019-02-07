Son Dakika Haberleri: Kayso'dan 12. Hava Üs Komutanlığı ve Ana Tamir'e Ziyaret

Kayso'dan 12. Hava Üs Komutanlığı ve Ana Tamir'e Ziyaret

1 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün ve 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay Tayfun Türkoğlu'nu ziyaret etti.

Kayso'dan 12. Hava Üs Komutanlığı ve Ana Tamir'e Ziyaret, System.String[]
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün ve 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay Tayfun Türkoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarete KAYSO Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet İlgü, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Başkan Yardımcıları Abdullah Oğuzbaş ve Ahmet Gümüşcü katıldı.

Ziyaretler hakkında bilgi veren KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci "12. Hava Ulaştırma Üs Komutanımız ve 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüzü ziyaret ederek, hem Odamız çalışmaları hakkında bilgi verdik, hem de kendi çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Bildiğiniz gibi bugün 12. Hava Ulaştırma Üssümüzde tüm uçakların fabrika seviyesi bakım, onarım, revizyon ve modernizasyon işlemleri yapılabiliyor. Başarılarından dolayı kendilerini tebrik ettik. Şehrimizdeki savunma sanayi çalışmalarını yerinde görerek, bir kez daha gurur duyduk" dedi.

2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde de bir takım incelemelerde bulunduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, "2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürümüz Albay Tayfun Türkoğlu'da çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Kalder 27. Kalite Kongresinde EFQM mükemmellik çalışmaları kapsamında 3 Yıldızlı Yetkinlik Belgesi almıştı. Tayfun Albayımız aynı zamanda Kalder Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Başkanlığı'na başarılı bir şekilde yürütüyor. Kendisini aldığı ödülden ve başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ettik" diye konuştu.

Kayseri'de savunma sanayisinin tarihinin Cumhuriyetin ilk yıllarına dayandığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, "Şehrimiz savunma sanayi konusunda köklü bir birikim ve tecrübeye sahip. Gerek üretim teknolojisi gerekse malzeme teknolojisi ile kendini ispatlamış bu kurumlarımızın şehrimiz adına büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Kayseri'de birikmiş bir potansiyel olduğu inancındayım. Biz şehrimizin potansiyelinin ortaya çıkarılması adına her türlü girişimde bulunarak, elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde sözlerini tamamladı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren komutanlar, KAYSO heyetine yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:11 Kaynak: İHA

Türkoğlu, Kayseri Sanayi Odası, Güncel
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