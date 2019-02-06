Son Dakika Haberleri: Kayso'dan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne Tebrik Ziyareti

Kayso'dan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne Tebrik Ziyareti

1 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke'yi makamında ziyaret ederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 2018...

Kayso'dan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne Tebrik Ziyareti, System.String[]
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke'yi makamında ziyaret ederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 2018 Verimlilik Ödülüne layık görülmelerinden dolayı tebrik etti.

Savunma sanayisinin gelişimine verdikleri katkılardan dolayı 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Ercan Teke'ye teşekkür eden KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Şehrimizin gözde kuruluşlarından birisi olan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 2018 Verimlilik Ödülüne layık görülerek, kamu kategorisinde birincilik ödülü aldı. Sayın komutanımızın idaresindeki fabrikamız bu ödüle, Gloster Uçak Akaryakıt İkmal Tankerleri Motor Yenileme Projesi sayesinde layık görüldü. Biz hem savunma sanayimize verdikleri katkılardan dolayı hem de aldıkları ödülden dolayı kendilerini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz" dedi.

Şehrimizde savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kuruluşların başarıları ile gurur duyduklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, bu işletmelerin daha da gelişerek ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için, Kayserili sanayiciler olarak ellerinden gelen desteğin en iyisini vermeye gayret edeceklerini söyledi.

2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında KAYSO heyetine bilgiler verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:55 Kaynak: İHA

Kayseri Sanayi Odası, Güncel
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