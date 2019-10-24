KAYSO'dan Ar-Ge ve tasarım merkezlerine eğitim desteği

Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO), Ar-Ge ve tasarım merkezlerine desteklerinin devam ettiği bildirildi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYSO tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) destekleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri çalışanlarına yönelik ücretsiz olarak düzenlenen PMI Standartlarıyla Proje Yönetimi ve PMP hazırlık eğitimleri devam ediyor. Geçen haftalarda sertifikalarını alan birinci grubun ardından bu kez 2. gruba eğitim sertifikaları verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'de faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik yürüttükleri çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, odanın misyonu ve vizyonu doğrultusunda Kayseri'de bulunan Ar-Ge ve tasarım merkezleri çalışanlarına ortak eğitimler aldırılmasının şehir ve bölge açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti.



Büyüksimitci, bu sayede hem kurumsal hem de beşeri kapasitelerinin artırılarak şehirdeki nitelikli uzman personellerin sayısında sağlanacak artışın firmalara ve bölgeye katma değer olarak geri döneceğine inandığını belirtti.

KAYSO'nun temel görevlerinden birinin, sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine zemin hazırlayarak bu konuda gerekli girişimleri ve organizasyonları yapmak, üyelerin meslek icrası esnasında ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini sağlamak olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Özelde bu ihtiyacın giderilmesi, genelde ise küresel, ulusal ve bölgesel hedeflere katkı sağlayabilmek amacıyla Ar-Ge/tasarım merkezleri koordinasyonunda Kayseri modeli çalışmalarına devam ediyoruz. Firmalarımıza sadece ortak eğitimler aldırmayıp birlikte hareket etme ve birlikte kazanma kültürünü de aktarmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemlerde ortak fuar/teknopark gezileri ve bakanlık ziyaretleri gibi aktiviteler de düzenlemeyi planlıyoruz."