KAYSO'dan "ekonomik gelişmeler" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYSO'dan 'ekonomik gelişmeler' toplantısı - Son Dakika

KAYSO'dan "ekonomik gelişmeler" toplantısı

6 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Dünya Bankası işbirliğinde Türkiye'deki güncel ekonomik gelişmeler konulu toplantı düzenlendi.

KAYSO'dan

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Dünya Bankası işbirliğinde Türkiye'deki güncel ekonomik gelişmeler konulu toplantı düzenlendi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamada, odanın konferans salonunda düzenlenen toplantıya Dünya Bankası yetkilileri ve sanayiciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye ekonomisinin 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 oranında büyüdüğünü ve üç çeyrektir küçülen Türkiye ekonomisinin yeniden büyüme dönemine girdiğini belirtti.

2020 yılının 2019'dan daha iyi olacağını vurgulayan Büyüksimitci, "Üçüncü çeyrekte yaşanan büyüme ile birtakım parametrelerde de olumlu gelişmeler yaşandı. Enflasyon ve faiz düştü, ihracatta ve sanayi verilerinde artışlar yaşandı. Tüketici güven endeksi gibi öncü göstergelerde yukarı yönlü ivmeler var. Tüm bu gelişmeler ekonomik büyümenin önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağını, 2020 yılının 2019'dan daha iyi olacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Son dönemde Türk ekonomisinde yaşanan olumlu tablonun ihracat verilerine de yansıdığını aktaran Büyüksimitci, 2019 yılının ilk 10 ayında Türkiye'nin ihracatının geçen yıla göre yüzde 2,1 artığını, Kayseri'nin ihracatının ise yüzde 7,2 civarında artarak, 1 milyar 816 milyon dolar olarak gerçekleştirdiğini kaydetti.

Dünya Bankası Program Lideri Habib Rab ise Dünya Bankası'nın çalışmaları ve ekonomik gelişmeler ve beklentiler konulu sunum yaptı.

Kayseri Sanayi Odası, Dünya Bankası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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