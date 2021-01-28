KAYSO'dan 'en hızlı büyüyen ilk 100 şirket' arasına giren firmalara plaket - Son Dakika

Kayseri'de Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasına giren firmalara Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından plaket takdim edildi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB ETÜ'nün katkılarıyla belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi açıklandı.

Kayseri'den Vilinze Mobilya, Biletal İç ve Dış Ticaret AŞ ve Form Demir ve Çelik Endüstrisi İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, listede yer alan firmalar oldu.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 3 firmaya odada düzenlenen törende plaket verdi.

Törende konuşan Büyüksimitci, listede yer alan 3 firmayla gurur duyduklarını belirterek, şehir ekonomisine ve marka değerine yaptıkları katkılardan dolayı firma yetkililerine teşekkür etti.

Kayseri firmalarını daha iyi yerde göreceklerine inandığını vurgulayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"İnşallah odamızda yürüttüğümüz gerek Kayseri Model Fabrika gerekse Verimlilik Koordinasyon Ofisi projelerimizle firmalarımızın verimliliklerini daha da artırarak üyelerimizi çok daha iyi yerlerde göreceğimize inanıyorum. Ben bu vesile ile bölgemizin ve ülkemizin zenginleşmesine katkı veren, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan tüm firmalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."