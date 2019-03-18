Kayso'dan "İstihdam Seferberliği"Ne Destek
29 dakika önce
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlatılan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında KAYSO hizmet binasında istihdam ofisi kurduklarını bildirdi.
Kayseri Sanayi Odası
(KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısı ile başlatılan ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında KAYSO hizmet binasında istihdam ofisi kurduklarını bildirdi.
KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyüksimitci, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganı ile başlatılan istihdam seferberliği kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu anımsattı.
Başkan Büyüksimitci, teşviklerle ilgili şunları kaydetti:
"Bu teşviklere ilişkin üyelerimizin sorularına anında cevap verebilmek için hizmet binamızda istihdam ofisi oluşturduk. Üyelerimiz istihdam seferberliği ile ilgili her türlü desteği bu ofisimizden alabilecekler. Kayseri olarak istihdama en yüksek katkıyı vermek için kurduğumuz ofis aracılığı ile tüm üyelerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütecek, teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda kendilerine destek olacağız. 2017 yılında istihdama katkı veren ilk 10 il içerisinde yer almış, Cumhurbaşkanımız tarafından plaketle ödüllendirilmiştik. Bu sene de ülkemizin geleceği için üyelerimizle el ele verip elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Kampanyaya ilk tepkiler oldukça memnuniyet verici. İnşallah hep birlikte başaracağız."
İşverenlere bu tarihi teşviklerden yararlanma çağrısında bulunan Büyüksimitci, bu işi daha önce başardıklarını, bu sefer de başaracaklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:17 Kaynak: AA
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