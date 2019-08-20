Son Dakika Haberleri: KAYSO'dan Melikgazi Talas ve Hacılar Belediyesine ziyaret
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KAYSO'dan Melikgazi Talas ve Hacılar Belediyesine ziyaret

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

KAYSO'dan Melikgazi Talas ve Hacılar Belediyesine ziyaret, System.String[]

Kayserinin şehircilik anlamında ciddi mesafeler aldığına değinen Başkan Büyüksimitci,"Kayseri bir bölge şehir olmasının hem avantajını yaşıyor hem de bu sorumluğun bilinci ile yatırımlarına da önem vermektedir. Kayseri'nin coğrafi yapısından kaynaklanan üretim ve ticaret merkezi olması bir kazançtır. Son yıllarda belediye yatırımları ile Kayserimiz hem ekonomik gelişme sağlamış, hem de şehircilik alanında büyük ilerleme kaydetmiştir. Kayseri bir bütündür. Bu bütünlük içerisinde tüm kurum ve kuruluşlar dayanışma içerisinde çalışmaktadır. Kazanan Kayseri ve Kayserililer olmaktadır" diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise, Kayseri Sanayi Odası ile her zaman diyalog ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ve sanayicilerin önünü açacak her türlü projeye destek vereceklerini söylediler.

Kayseri Sanayi Odası, Melikgazi, Hacılar, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:20 Kaynak: Bültenler
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