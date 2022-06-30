KAYSO haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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KAYSO haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

30.06.2022 21:45
KAYSO haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Asgari ücret artışının insanları geçinebileceği, çalışanlarımızın mutlu olacağı bir rakama getirilmesi önemli ve hükümetimizin bunu yapacağına inanıyorum.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Asgari ücret artışının insanları geçinebileceği, çalışanlarımızın mutlu olacağı bir rakama getirilmesi önemli ve hükümetimizin bunu yapacağına inanıyorum." dedi.

KAYSO'nun haziran ayı olağan meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla KAYSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Büyüksimitci, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin gösterdiği büyümeyi önemli gördüklerini söyledi.

Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 11 ile beklentilerin üstünde bir büyüme performansı gösterdiğini vurgulayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk çeyreğinde ise, yüzde 7,3 büyüyerek yüksek oranlı büyüme performansını sürdürdü. Sanayi sektörü ise ihracatta kaydedilen sıçramanın da desteği ile pozitif ayrışarak yüzde 16,6 büyüdü ve ekonomideki payını yüzde 22,8'den yüzde 26'ya çıkardı. Sanayicilerimiz her türlü zorluğa rağmen üretim ve ihracat rekorlarıyla bir kez daha Türk ekonomisinin belkemiği olduğunu ispatlamış oldu. Önümüzdeki dönemde bu performansın desteklenmesi durumunda, ülke olarak küresel rekabette çok daha öne çıkan bir aktör haline gelmemiz kaçınılmaz olacaktır. Yılın ikinci çeyreğinde, savaşın da etkisiyle artan maliyetler ve enflasyondaki belirsizlik hem tüketim hem de yatırımları olumsuz etkileyerek, büyümeyi aşağıya çekme olasılığı vardır."

Büyüksimitci, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021" araştırma sonuçlarının açıklandığını ve ilk 500 sıralamasında geçen yıl 15, bu sene de 18 Kayseri firmasının listede yer aldığını dile getirdi.

"Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2021" araştırmasının sonuçlarının açıkladığını anlatan Büyüksimitci, şöyle devam etti:

"Araştırmaya göre ilk 1000'de Kayseri'den 22 firmamız yer aldı. Geçen yıl listede 21 firmamız vardı, bu sene 22'e yükseldi. TİM tarafından açıklanan listede 17 firmamız görünüyor ancak, İhracatçılar Meclisi listesinde yer almayan ve Kayseri Serbest Bölgemizde faaliyet gösteren 5 firmamız daha var. Bunlarla birlikte ilk 1000'de Kayseri'den toplam 22 firmamız yer almış oldu. Ben bu vesile ile listeye giren firmalarımız başta olmak üzere, üreterek ve ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili verdiği talimatı hatırlan Büyüksimitci, "Asgari ücretin artırılıyor olması önemli. Zaten sanayicimizin kendiliğinden bir takım ayarlamalar yapmaya çalıştığını biliyoruz. Asgari ücret artışının insanları geçinebileceği, çalışanlarımızın mutlu olacağı bir rakama getirilmesi önemli ve hükümetimizin bunu yapacağına inanıyorum. Burada da işverenin üzerine gelen yükleri ve rekabetti zorlukları da düşünerek gerekli destek mekanizmalarının da çalıştırmasını özellikle talep ediyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kayseri Sanayi Odası, Asgari Ücret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSO haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

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