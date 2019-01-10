Son Dakika Haberleri: KAYSO İhracat Destek Ofisi Hizmete Başladı

KAYSO İhracat Destek Ofisi Hizmete Başladı

2 saat önce

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında düzenlenen protokol gereği, Odamız bünyesinde kurulan İhracat Destek Ofisi hizmet veremeye başladı.

KAYSO İhracat Destek Ofisi Hizmete Başladı, System.String[]

KAYSO İhracat Destek Ofisi bünyesinde "Km.0-Adım Adım Uluslararasılaşma İşlemleri" adlı program kapsamında, daha önce hiç ihracat yapmamış 13 firmaya eğitim verildi.

KAYSO Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Gökşen tarafından verilen eğitimde katılımcı firmalara, dış ticaret işlemlerine başlayabilmek için gerekli ilk adımlar, ihracat işlemleri ve genel prosedürleri ile ilgili teknik ve pratik bilgiler verildi. Ayrıca eğitime katılan firma temsilcilerine uzmanlar tarafından devlet destekleri hakkında bilgi verildi.

KAYSO İhracat destek Ofisi hakkında bilgi veren Kayseri sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Bu ofisimizde, ihracatçı sayısını artırmak için ihracat eğitimleri, üyelerimize rehberlik yapacak uluslararası pazarlara giriş raporları hazırlama ve ihracatçılara sunulan devlet destekleri hakkında bilgilendirmeler yapacağız. Kısacası ihracatçı üyelerimize her konuda kılavuz olacağız. 2019 yılında 12 hedef ülke belirledik. Bu ülkelere yoğun şekilde odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.

Asıl hedeflerinin ihracatçı sayısını artırmak olduğuna dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "İhracata henüz başlamamış birçok firmamız var. Türkiye'den uçağa binip 4 saat uçtuğumuzda 9 trilyon dolarlık 2 milyar nüfuslu bir pazara ulaşılabiliyoruz. Şu an Türkiye'nin ihracat menzili yaklaşık 2 bin 900 kilometre. Bunu artırmamız lazım. Ticaret Bakanlığımız, ihracat için önemli teşvik ve destekler veriyor. İhracat destek Ofisimizde hem bu konularda hem de firmalarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu sayede ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırarak yeni ihracat rekorları kıracağız. El birliğiyle Türkiye'nin kazanmasını sağlayacağız" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:50 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Kayseri Sanayi Odası, İhracat, Güncel
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