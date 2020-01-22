KAYSO İMOB'a Katılan Kayserili Firmaları Ziyaret Etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYSO İMOB'a Katılan Kayserili Firmaları Ziyaret Etti - Son Dakika

KAYSO İMOB'a Katılan Kayserili Firmaları Ziyaret Etti

6 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) İstanbul CNR Fuar merkezinde 21-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 16. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarına (İMOB) katılan üyelerini standlarında teker teker ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

KAYSO İMOB'a Katılan Kayserili Firmaları Ziyaret Etti, System.String[]

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) İstanbul CNR Fuar merkezinde 21-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 16. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarına (İMOB) katılan üyelerini standlarında teker teker ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.


Ziyaret hakkında bilgi veren KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluşan kalabalık bir ekiple İstanbul Mobilya Fuarına katılan üyelerimizi ve Kayserili firmalarımızı ziyaret ettik. Hem hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, hem de bereketli, bol kazançlı fuarlar diledik" dedi.


Fuarın hareketli olmasının kendilerini mutlu ettiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Fuara 100'ün üzerinde Kayserili firmamızın katılmış olması şehrimiz ve sektörümüz adına memnuniyet verici. Ziyaret ettiğimiz sanayicilerimizin birçoğu fuarın önceki yıllara göre daha hareketli ve bereketli olduğunu söylediler. Genel manada üyelerimizin fuardan memnun olduğunu gördük. Buda bizi mutlu etti. Mobilyada KDV oranlarının da düşmesi ile bu fuar mobilya üreten sanayicilerimize ciddi bir moral ve destek oldu. Bizde KAYSO olarak her zaman mobilya üreticilerimizin yanında olduk. Meslek komitelerimizde olsun, diğer faaliyetlerimizde olsun sektörün sorunları ile yakından ilgilendik. Bu sektörün daha da gelişmesi adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Kayseri'nin dünya çapında markalara sahip olduğunu kaydeden Başkan Büyüksimitci şunları söyledi; " Türkiye'de ki ilk 10 mobilya markasından 7-8 tanesi Kayseri'de. Bunlardan birçoğu aynı zamanda dünya çapında markalarımız. Gerek istihdam gerekse ihracat verileri bu bilgileri doğrular niteliktedir. Şehrimizde irili ufaklı 3 bin 500 civarında mobilya üreten firmamız var. Bunlardan yaklaşık 400 tanesi fabrikasyon seri üretim yapan ve ihracata yönelik çalışan firmalarımız. Türkiye'nin mobilya ihracatının yaklaşık 5'te birini, üretimin ise 3'te birini tek başına Kayseri karşılamaktadır" - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, Murat Erat, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
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