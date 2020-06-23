KAYSO "Kovid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi" aldı - Son Dakika

KAYSO "Kovid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi" aldı

Kayseri Sanayi Odasına (KAYSO) Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Kovid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi verildiği bildirildi.

Kayseri Sanayi Odasına (KAYSO) Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Kovid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi verildiği bildirildi.

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Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, TSE Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getiren KAYSO, TSE uzmanları tarafından yapılan denetim ve tetkikler sonrasında, TSE Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi almaya hak kazandı.

Belgeyi TSE Kayseri Bölge Müdürü Mahmut Ulaş, KAYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş'a takdim etti.

Oğuzbaş, bu sayede pandeminin başladığı ilk günden beri aldıkları önlem ve tedbirleri bir nevi belgelediklerini belirtti.

KAYSO'nun tüm birimlerinin TSE'nin yayınlamış olduğu Kovid-19 Hijyen ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu çerçevesinde çalıştığının altını çizen Oğuzbaş, "Bu belgelendirme, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve üyelerimizin korunmasını esas aldığı için daralan pazarda bir nevi güven tesis etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KAYSO 'Kovid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi' aldı - Son Dakika Ekonomi

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