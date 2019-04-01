KAYSO Meclis "İstihdam Seferberliği 2019" Ana Gündemi İle Toplandı

Toplantıya İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, KAYSO meclis üyeleri, meslek komitesi, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yerel seçimlerin ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu. Artık Türkiye'nin 4,5 yıl boyunca gündeminde seçim olmayacağını açıklayan Özkaya, "Artık Türkiye'nin gündeminin ekonomi olması lazım. Aksayan yönlerimizin gündeme alınarak, sorunu yaşayan taraflarla istişare halinde çözün önerilerini aramamız lazım. Önümüzdeki dönemin ülkemizin yüksek kalkınma hızına erişeceği ve birçok sorunumuzun da ortadan kalkacağı bir dönem olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, seçimlerin Kayseri'ye ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunarak, seçilecek adaylara başarılar diledi.

Başkan Büyüksimitci, KAYSO meclisinin bu ayki ana gündem maddesinin "İstihdam Seferberliği 2019" olduğunu açıklayarak,"Bildiğiniz üzere 21 Ocak'taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde Odalar ve Borsalar olarak, 81 il ve 160 ilçede bu seferberliğe sahip çıktık. İŞKUR İl Müdürümüz ve SGK İl Müdürümüz de bu işe bizimle birlikte sahip çıktı. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

İstihdam seferberliği kapsamında yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Büyüksimitci, "Teşvik kapsamında açıklanan desteklerin iyi anlaşılması önemli. Bunlar hakikaten tarihi destekler. Devlet bu kadar dışarıdan gelen etkilere rağmen, ekonomik olarak bir yapı oluşturmaya çalışırken iş dünyasının bu talebini geri çevirmedi ve tarihi destekler verdi. İş dünyası da rakamlar itibariyle buna duyarsız kalmadığını, ellerinden gelen istihdamı yaptığını görüyoruz. Ben buradan tüm işverenlerimize bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin bu tarihi desteklerden faydalanın, istihdam kampanyasına katılın" diye konuştu.

Savunma sanayisinde yapacakları çok iş olduğuna dikkat çeken Başkan Büyüksimitci şunları söyledi; "Savunma Sanayisinde 'Kayseri'nin potansiyeli yoktur' gibi cümlelere itibar etmeyin. Yapılacak olan anlaşmalar gizliliğe dayandığı için hiçbir firmamız çıkıp 'Bu işi yapıyorum' diyemez. Savunma Sanayisi konusunda Kayseri'de ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyeli biz daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımıza da devam edeceğiz"

İhracat rakamlarına değinen Başkan Büyüksimitci, TÜİK rakamlarına göre Kayseri'nin 2019 Şubat ayı ihracatının önceki yılın Şubat ayına göre yüzde 6,4 oranında artarken, aynı dönemde Türkiye'nin ihracatının yüzde 3,38 oranında arttığını söyledi. Kayseri'nin ihracatının Türkiye geneline göre yaklaşık iki kat arttığını belirten Büyüksimitci, bu rakamlarla yılsonu hedeflerini rahatlıkla tutturacaklarını sözlerine ekledi.

Son olarak kürsüye gelen Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, istihdam seferberliği kapsamında yapılan çalışmalar ve teşviklerin detayların hakkında sunum eşliğinde meclis üyelerine bilgiler verdi.

Delibaş, "Şu anda beş günlük iş günü süresinde yaklaşık 80 bine yakın giriş oldu. Teşvik iş dünyasında karşılık buldu ve hızla işçi alımları başladı. Bu kadar kısa sürede bu girişlerin olması umut verici. Nisan ayından itibaren girişlerin daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi.

İşverenlerin MEGİP ve iş başı eğitim programlarını iyi kullanmaları gerektiğini aktaran Delibaş, "Beceri varsa iş var, sanayi var, kalkınma var. Türkiye'nin genç nüfus var. Bu durum bizim fırsat penceremiz. Genç nüfusumuza meslek ve beceri kazandırırsak Türkiye'nin önü açık olacak" dedi. Delibaş kısa çalışma ödeneği hakkında, "İşverenler bunu esnek çalışma koşulları kapsamında değerlendirmeli ve ihtiyaç halinde bu desteğe başvurmalılar" ifadelerini kullandı.

Daha sonra TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül meclis üyelerinin sorularını cevapladı.