KAYSO Meclisi ve Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

KAYSO Meclisi ve Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı yapıldı

30.03.2021 16:57
KAYSO Meclisi ve Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı yapıldı, System.String[]

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclisi ve Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı video konferans üzerinden yapıldı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclisi ve Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı video konferans üzerinden yapıldı.

KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, son bir ay içerisinde Kayseri'de vaka sayılarında yüzde 300'e varan artış olduğuna dikkat çekerek, işletmelerde özellikle servisler, yemekhane ve giyinme odaları başta olmak üzere tüm alanlarda tedbirlere azami derecede uyulmasının çalışanlar ve işletmeler açısından ciddi öneme sahip olduğunu ifade etti.

Salgına rağmen Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyüme ile kapattığını hatırlatan Büyüksimitci, "Türkiye ekonomisi geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü. Salgına rağmen 2020 yılını 1,8 oranında büyüme ile kapattık. G-20 ülkeleri arasında Çin'den sonra yılı büyüme ile kapatan ikinci ülke olduk. OECD ülkeleri arasında ise birinci sırada yer aldık. 2020 yılında pandemiye yönelik tedbirler nedeniyle hizmet sektörü zayıf kaldı. Türkiye büyümesine rağmen, kişi başı GSYH 8,599 dolara geriledi. Ancak sanayi sektörü ve tarımda büyümeye pozitif katkı geldi." ifadelerini kullandı.

Büyüksimitci, bu dönemde üretimin önemini bir kez daha anladıklarını belirterek, sanayinin ülke ekonomisinin en değerli teminatı ve omurgası olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan reform paketinde özellikle üretime, istihdama ve ihracata destek vurgusunu çok önemli bulduklarını vurgulayan Büyüksimitci, yine sanayide yeşil dönüşümü destekleyecek politikaların ortaya konmuş olmasını da sanayi yatırımları açısından çok olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini, pakette yer alan düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesinin reel ekonomiye güç katacağını ifade etti.

Konteyner sorununu da değinen Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Bizim ana problemimiz konteyner değil, konteynerleri taşıyacak hatlarımızın olmayışı. Konteyneri Türkiye şartlarında çok rahatlıkla üretebileceğimizi düşünüyoruz. Konteynerleri taşıyacak hatlarınız olmadıktan sonra bunları üretmenin hiçbir anlamı yok. Hatları oluşturmak için de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu benzeri bir yapı ile Milli Deniz Taşımacılık Şirketini oluşturmalıyız. Dolayısı ile bu kadar büyük bir yapının içerisine ancak devletimizin desteği ile dahil olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İhracat rakamları hakkında da bilgi veren Büyüksimitci, bu yılın ilk iki ayında geçen yıla göre yüzde 20 artış yakaladıklarını, bu rakamlarla 3 milyar dolarlık hedeflerine rahatlıkla ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

Kayseri Sanayi Odası, Kayseri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KAYSO Meclisi ve Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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