KAYSO mobilya fuarına katılan Kayserili firmaları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYSO mobilya fuarına katılan Kayserili firmaları ziyaret etti - Son Dakika

KAYSO mobilya fuarına katılan Kayserili firmaları ziyaret etti

6 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) İstanbul CNR Fuar merkezindeki 16. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na (İMOB) katılan üyelerini standlarında ziyaret etti.

KAYSO mobilya fuarına katılan Kayserili firmaları ziyaret etti, System.String[]

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) İstanbul CNR Fuar merkezindeki 16. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na (İMOB) katılan üyelerini standlarında ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili bilgi veren KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yaptığı yazılı açıklamada, kalabalık bir ekiple düzenledikleri ziyarette firmalara bereketli, bol kazançlı fuarlar dilediklerini belirtti.

Fuarın hareketli olmasının kendilerini mutlu ettiğini açıklayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Fuara 100'ün üzerinde Kayserili firmamızın katılmış olması şehrimiz ve sektörümüz adına memnuniyet verici. Ziyaret ettiğimiz sanayicilerimizin birçoğu fuarın önceki yıllara göre daha hareketli ve bereketli olduğunu söylediler. Genel manada üyelerimizin fuardan memnun olduğunu gördük. Bu da bizi mutlu etti. Mobilyada KDV oranlarının da düşmesi ile bu fuar mobilya üreten sanayicilerimize ciddi bir moral ve destek oldu. Biz de KAYSO olarak her zaman mobilya üreticilerimizin yanında olduk.Bu sektörün daha da gelişmesi adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

Büyüksimitci, Kayseri'nin mobilyada dünya markası firmalara sahip olduğunu, Türkiye'de ilk 10 mobilya markasından 7-8 tanesini kentte bulunduğunu aktardı.

Kayseri Sanayi Odası, Murat Erat, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:36 Kaynak: AA
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