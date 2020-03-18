KAYSO toplantı ve ziyaretleri erteleme kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYSO toplantı ve ziyaretleri erteleme kararı aldı - Son Dakika

KAYSO toplantı ve ziyaretleri erteleme kararı aldı

6 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan T. C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) karar ve tavsiyeleri doğrultusunda, oda toplantı, ziyaret ve eğitim faaliyetlerini erteleme kararı alındığı bildirildi.

KAYSO toplantı ve ziyaretleri erteleme kararı aldı, System.String[]

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan T. C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) karar ve tavsiyeleri doğrultusunda, oda toplantı, ziyaret ve eğitim faaliyetlerini erteleme kararı alındığı bildirildi.


Konu ile ilgili yapılan açıklamada; "Bu kapsamda KAYSO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Nisan ayının son haftasında yapılacaktır. Yine, 9 - 10 Nisan tarihlerinde yapmayı planladığımız Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) ve KAYSO işbirliğinde Savunma ve Havacılık Sanayi Endüstri Günü programı ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir. Yönetim Kurulu ve Meslek Komiteleri toplantılarıyla diğer faaliyet ve hizmetler aksamadan sürdürülmektedir. Üyelerimiz, belge taleplerinde online hizmetlerimizden de yararlanabilirler. Koronavirüs'ten dolayı etkilenen sanayici ve ihracatçılarımız ile ilgili sektörlerimiz bazında tarafımızdan çalışma yapılmış olup, sorunlarımız ve çözüm önerilerimiz TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na rapor olarak iletilmiştir. Hükümetimiz tarafından reel sektörü rahatlatacak mali önlemlerin açıklanmasını bekliyoruz.


Salgının kısa sürede önlenmesini ve ekonomide hızlı bir toparlanma görmeyi diliyoruz. Kamuoyunun ve üyelerimizin bilgilerine sunarız" denildi. - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:52 Kaynak: İHA

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