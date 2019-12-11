KAYSO üyelerine işçi-işveren uyuşmazlıkları anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYSO üyelerine işçi-işveren uyuşmazlıkları anlatıldı - Son Dakika

KAYSO üyelerine işçi-işveren uyuşmazlıkları anlatıldı

6 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) üyelerine işçi-işveren uyuşmazlıkları ve hukuken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verildi.

KAYSO üyelerine işçi-işveren uyuşmazlıkları anlatıldı, System.String[]

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) üyelerine işçi-işveren uyuşmazlıkları ve hukuken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verildi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamada, odanın hukuk müşavirliğince işçi-işveren ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar ve işveren açısından hukuken dikkat edilmesi gereken hususlar konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

KAYSO konferans salonunda düzenlenen seminerde, arabulucu avukat Nuriye Şimşek, iş hukukunda uygulamada sıklıkla yaşanan sorunlar ve sorunlar hakkında üyelere sunum eşliğinde bilgi verdi.

İş kanununun genel itibarıyla işçi haklarını korumak amacıyla düzenlenen bir kanun olduğunu ve yoruma ihtiyaç duyulan alanlarda da işçi lehine yorum yapılmasının da temel ilke olduğunu belirten Şimşek, işverenlerin çalışanları ile ilgili ödeme dahil ileri sürecekleri her türlü iddialarını yazılı olarak ispat etmek durumunda olduğunu aktardı.

Şimşek, katılımcılara istifa, ibra, ikale gibi sık kullanılan belgeler ile ilgili bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken konular, çalışma hayatında gizlilik, rekabet hükümleri, sosyal medya kullanımı, fazla mesai, ara dinlenme, kesintili çalışma gibi hususlarda detaylı bilgiler verdi.

Soru cevap kısmının ardından toplantı sona erdi.

Kayseri Sanayi Odası, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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