KAYSO Üyelerine İşçi İşveren Uyuşmazlıkları ve Hukuken Dikkat Edilmesi Gerekenler Anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYSO Üyelerine İşçi İşveren Uyuşmazlıkları ve Hukuken Dikkat Edilmesi Gerekenler Anlatıldı - Son Dakika

KAYSO Üyelerine İşçi İşveren Uyuşmazlıkları ve Hukuken Dikkat Edilmesi Gerekenler Anlatıldı

6 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Hukuk Müşavirliğimiz işbirliğinde üyelerimize yönelik "İşçi İşveren İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıklar ve İşveren Açısından Hukuken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

KAYSO Üyelerine İşçi İşveren Uyuşmazlıkları ve Hukuken Dikkat Edilmesi Gerekenler Anlatıldı, System.String[]

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Hukuk Müşavirliğimiz işbirliğinde üyelerimize yönelik "İşçi İşveren İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıklar ve İşveren Açısından Hukuken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.


Odamız konferans salonunda düzenlenen seminerde, Arabulucu Avukat Nuriye Şimşek iş hukukunda uygulamada sıklıkla yaşanan sorunlar ve sorular hakkında üyelerimize sunum eşliğinde bilgi verdi.


İş kanununun genel itibari ile işçi haklarını korumak amacı ile düzenlenen bir kanun olduğunu ve yoruma ihtiyaç duyulan alanlarda da işçi lehine yorum yapılmasının da temel ilke olduğunu dile getiren Şimşek, işverenlerin çalışanları ile ilgili ödeme dahil ileri sürecekleri her türlü iddialarını yazılı olarak ispat etmek durumunda olduğunu söyledi.


İş kanunun temel mantığını anlamanın önemine değinen Şimşek, "İşveren olarak haklıyken haksız duruma düşmemek, mükerrer nitelikte ödemeler yapmamak ya da bilgi eksikliğinden kaynaklanan mağduriyetler yaşamamak adına İş Hukukunun mantığının doğru anlaşılması ve uygulamalarda karşımıza sıklıkla çıkan hatalı işlemlerin, doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi büyük önem arz etmektedir. İşverenlerin yaptığı hatalı uygulamalar esasen Yargıtay kararlarına da yön veriyor. İşveren olarak yapılan işlemleri yoruma ihtiyaç duymayacak açıklıkta ve net bir şekilde ortaya koymak gerekir. Bu ise ancak hangi durumda hukuken nasıl işlem yapılması gerektiğini, yargının yapılacak işlemlere bakış açısının ne olduğunu bilmekten geçecektir" dedi.


Şimşek katılımcılara; istifa, ibra, ikale gibi sık kullanılan belgeler ile ilgili bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken konular, çalışma hayatında gizlilik, rekabet hükümleri, sosyal medya kullanımı ve iş hayatına yansıyan tarafları, fazla mesai, ara dinlenme, kesintili çalışma gibi hususlarda katılımcılara detaylı bilgiler verdi. Soru cevap kısmının ardından toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:57 Kaynak: İHA
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