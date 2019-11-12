Son Dakika Haberleri: KAYSO üyelerine Kişisel Verileri Koruma Kanunu anlatıldı
Son Dakika Güncel KAYSO üyelerine Kişisel Verileri Koruma Kanunu anlatıldı - Son Dakika

KAYSO üyelerine Kişisel Verileri Koruma Kanunu anlatıldı

6 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile hukuk müşavirliği işbirliğinde "Kişisel Verileri Koruma Kanunu" konulu seminer düzenlendi.

KAYSO üyelerine Kişisel Verileri Koruma Kanunu anlatıldı, System.String[]

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile hukuk müşavirliği işbirliğinde "Kişisel Verileri Koruma Kanunu" konulu seminer düzenlendi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın konferans salonunda düzenlenen seminerde, avukat arabulucu Nuriye Şimşek sunum yaptı.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun herkesi ilgilendirdiğini belirten Şimşek, uygulama ile ilgili bilgi kirliliğini ortadan kaldırabilmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Şimşek, kişisel veri nedir, kimler Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) giriş yapmak zorunda, cezai sorumluluklar nelerdir, insan kaynakları, ticari ilişkiler yönünden nelere dikkate edilmesi gerekir ve güvenlik tedbirlerinin önemi gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.

Kayseri Sanayi Odası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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