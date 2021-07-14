Kayseri'den Almanya'ya 177 milyon dolarlık ihracat

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, 2020 yılında KAYSO üyesi 70 firma tarafından Almanya'ya 177 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi olarak Almanya-Kuzey Ren- Vestfalya Eyaleti Dış Ticaret ve Yatırım Destek Ajansı NRW.Global Business işbirliğinde "Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin Bir Yatırım ve Ticaret Merkezi Olarak Sunduğu Fırsatlar" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada, Kayseri sanayisi ve ihracat rakamları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Geçen yıl Kayseri'den 2 milyar 600 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Doğan, "İhracatımızın yüzde 42'sini AB ülkelerine yapmaktayız. İnşallah bu yılda 3 milyar 500 milyon doları yakalamak için gayret ediyoruz. Türkiye'de ilk bin ihracatçı firma arasında 17 şirketimiz var. Her geçen yıl ihracatçı firma sayımızı artırıyoruz. 2020 yılı itibari ile bin 684 ihracatçı firma sayısına ulaştık." ifadelerini kullandı.

Mobilya ve elektrikli ev aletleri ihracatında Türkiye'de 2. sırada olduklarını belirten Doğan, Türkiye'deki en büyük 20 mobilya üreticisinin 11'inin Kayseri'de faaliyet gösterdiğini anlattı.

Doğan, Almanya'da halen yaklaşık 3 milyon Türk kökenli vatandaşın yaşadığını hatırlattı.

2020 yılında KAYSO üyesi 70 firma tarafından Almanya'ya 177 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan Doğan, hem Almanya hem de Kuzey Ren-Vestfalya ile ilgili karşılıklı dış ticaret hacmini daha da geliştirmek adına ciddi potansiyellerinin bulunduğunu, bu konuda her türlü işbirliğine açık olduklarını sözlerine ekledi.

Programda alanında uzman konuklar tarafından Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin sanayici ve işadamlarına sunduğu fırsatlar ve burada gerçekleştirilecek yatırımların firmalara sağlayacağı avantajlar anlatıldı.