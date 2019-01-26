Son Dakika Haberleri: KAYSO Üyelerini İMOB'da Yalnız Bırakmadı

KAYSO Üyelerini İMOB'da Yalnız Bırakmadı

40 dakika önce

KAYSO 22-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 15. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarına katılan üyelerini ve tüm Kayserili firmaları standlarında teker teker ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinin iletti.

KAYSO Üyelerini İMOB'da Yalnız Bırakmadı, System.String[]

Fuar ziyaretine KAYSO Meclis Başkanımız Abidin Özkaya başta olmak üzere Meclis Başkan Vekilimiz Mehmet İlgü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız ve Mimarsinan OSB Başkanı Abdullah Oğuzbaş, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet Sarıalp ve Mustafa Nebi Doğan katıldılar.

İMOB ziyareti hakkında bilgi veren KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, "Öncelikle üyelerimiz olmak üzere fuara katılan tüm Kayserili firmalarımızı standlarında ziyaret ederek, hem hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, hem de bereketli fuarlar diledik" dedi.

Bu sene fuarın hareketli geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini açıklayan Özkaya, "Ziyaret ettiğimiz sanayicilerimizin hemen hemen hepsi fuarın geçen yıllara göre daha hareketli ve bereketli geçtiğini belirttiler. Genel olarak bir memnuniyet söz konusu. Buda bizi tabiki çok memnun etti. Ekonominin bir daralmadan geçtiği bu günlerde, bu fuar mobilya üreten sanayicilerimize bir moral, bir destek oldu. Sanayiciler olarak hep birlikte daha çok çalışarak, ülkemizin bu sıkıntılı günleri en kısa zamanda atlatmasına destek olacağız" dedi.

Özkaya üyelerinden aldıkları talepler doğrultusunda gelecek yılki fuarı Kayseri olarak daha geniş bir ekiple ziyaret edeceklerini de sözlerin ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:56 Kaynak: Bültenler

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