KAYSO ve Halkbank'tan "Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü - Son Dakika

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Halkbank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" imzalandı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Halkbank Bölge Müdürü Hakan Yılmaz Kefkir ile Ticari Şube Müdürü Tural Yalçın tarafından odada imzalanan protokol, satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanı sunuyor.

İmza töreninde konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, imzalanan protokolün sağladığı imkanlardan tüm üyelerinin faydalanabileceğini belirterek, protokolün Kayserili sanayicilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Halkbank paraf ticari kredi kartın KAYSO üyelerine tahsilat güvencesi sağladığına dikkati çeken Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Bu kart ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açılıyor. Bu sayede üyelerimiz çek-senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven içinde malını satabilecek. Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de 18 aya ulaşan esnek vadelendirme ile yapabilecek. Kısacası, mal almak gerekince bu kartla para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden, malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek. Böylece hem alıcı hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak."

Halkbank Bölge Müdürü Kefkir ise anlaşmanın iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunarak projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.