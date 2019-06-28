Son Dakika Haberleri: KAYSO'ya Moldova'dan ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

KAYSO'ya Moldova'dan ziyaret

43 dakika önce

Moldova Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticari Hizmetler Müsteşarı Calin Gheorghita ve Ticari ve Ekonomi Büro Sekreteri Corina Prigorschi, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi'yi ziyaret etti.

KAYSO'ya Moldova'dan ziyaret, System.String[]
Moldova Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticari Hizmetler Müsteşarı Calin Gheorghita ve Ticari ve Ekonomi Büro Sekreteri Corina Prigorschi, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi'yi ziyaret etti.
KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, konuk heyet tarafından ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirildi.
Moldova heyetini Kayseri Sanayi Odası'nda görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Büyüksimitci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Moldova'yı ziyareti ile son dönemde ikili ilişkilerde önemli bir ivme yakaladıklarını söyledi.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Büyüksimitci, karşılıklı ziyaretler ve işbirlikleriyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artarak devam edeceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:31 Kaynak: AA
ankara, mehmet büyüksimitçi, moldova, kayseri sanayi odası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Baran Erdoğan kaslı fotoğrafıyla tam not aldı! ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield oldu Merakla beklenen Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu! Yılın tabanca ödülü Türk markası Canik'e verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:14:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAYSO'ya Moldova'dan ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]