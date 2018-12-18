Son Dakika Haberleri: Kaytazdere Belediyesi Yelken Kulübü Gençlerde Şampiyon Oldu

Kaytazdere Belediyesi Yelken Kulübü Gençlerde Şampiyon Oldu

45 dakika önce

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen 7 ayaktan oluşan Türkiye Pirat Şampiyonası sona erdi.

Kaytazdere Belediyesi Yelken Kulübü Gençlerde Şampiyon Oldu, System.String[]
Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen 7 ayaktan oluşan Türkiye Pirat Şampiyonası sona erdi.

İstanbul'da bulunan Marmara Yelken Kulübü Tesislerinde gerçekleştirilen ödül töreninde gençler kategorisinde şampiyonluğu elde eden Kaytazdere Belediyesi Yelken Kulübü sporcuları kupa ve madalyalarını aldı. Yaklaşık 80 sporcu, yönetici, hakem ve antrenörün katıldığı toplantıda 2018 Pirat Ligi'ne ait ödüller dağıtılırken, 2018 yılı değerlendirildi ve 2019 yılının programı ilan edildi.

Kaytazdere Belediyesi Yelken Kulübü'nün sporcuları 7 etaptan oluşan 2018 Türkiye Pirat Ligi Gençler şampiyonluğunu elde etti. Kerem Kılıç-Ceren Çiçek birinci olurken, İlayda Cansu Tüfekçi-Enes Aytar ikilisi ise üçüncü oldu. Avrupa Şampiyonası'nda katılacak 32 kişilik sporcu listesinde ise Kaytazdere Belediyesi Yelken Kulübü'nden Erencan Altun,-Atacan Aloğlu, İlayda Cansu-Enes Aytar, Kerem Kılıç-Ceren Çiçek, Sertay Budak- Emre Demirci yer aldı. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:07 Kaynak: İHA

Türkiye, Kaytazdere, Spor
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