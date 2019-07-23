Son Dakika Haberleri: Kaytazdere'de Yelkenciler Şov Yaptı
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Kaytazdere'de Yelkenciler Şov Yaptı

55 dakika önce

Yalova'nın Kaytazdere Beldesinde düzenlenen 2019 Pırat Körfez Kupası'nda yelkenciler şov yaptı.

Kaytazdere'de Yelkenciler Şov Yaptı, System.String[]
Yalova'nın Kaytazdere Beldesinde düzenlenen 2019 Pırat Körfez Kupası'nda yelkenciler şov yaptı. Kaytazdere Belediyesi Yelken Kulübü'nün organize ettiği şampiyonada İzmit Yelken Kulübü, Gölcük Yelken Kulübü, Bayramoğlu Su Sporları ve Yelken Kulübü, Yalova Su Sporları Yelken Kulübü ev sahibi Kaytazdere Yelken Kulübü'nden olmak üzere 13 tekne Marmara denizinde ilk üçe girebilmek için mücadele etti.

İki gün süren müsabakaların ardından genel klasmanda Bayramoğlu Su Sporları ve Yelken Kulübü'nden Erdinç Pulat-Ece Çakar ikilisi şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu kategoride ikincilik Kaytazdere Belediyesi Yelken Kulübü'nden İlayda Cansu Tüfekçi-Enes Aytar çifti, üçüncülüğü ise yine aynı kulüpten Eren Can Altun-Atacan Aloğlu'nun oldu.

Gençler kategorisine ise Kaytazdere Belediyesi Yelken Kulübü'nün sporcuları damga vurarak ilk 3 sırayı aldı. İlayda Cansu Tüfekçi-Enes Aytar birinci, Erencan Altun-Atacan Aloğlu ikinci ve Sertay Budak- Emre Demirci üçüncü oldu. - YALOVA
Kaytazdere, Körfez, Yalova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:20 Kaynak: İHA
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