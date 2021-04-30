KAYÜ Aşçılık Akademisi, Develili ev hanımlarına "Temel Pratik Mutfak Bilgileri Eğitimi" verecek - Son Dakika

KAYÜ Aşçılık Akademisi, Develili ev hanımlarına "Temel Pratik Mutfak Bilgileri Eğitimi" verecek

30.04.2021 16:31
KAYÜ Aşçılık Akademisi, Develili ev hanımlarına

Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programı öğretim elemanlarının katkıları ile oluşturulan "Aşçılık Akademisi" Develi Belediyesi'nin youtube kanalı üzerinden Develili ev hanımlarına 'Yemek Pişirme ile Mutfağın Püf Noktaları' ve 'Yerel-Yöresel Yemekler' konularında eğitim verecek.

Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programı öğretim elemanlarının katkıları ile oluşturulan "Aşçılık Akademisi" Develi Belediyesi'nin youtube kanalı üzerinden Develili ev hanımlarına 'Yemek Pişirme ile Mutfağın Püf Noktaları' ve 'Yerel-Yöresel Yemekler' konularında eğitim verecek.

2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 13.00'den itibaren gerçekleşecek etkinlik hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Kayseri Üniversitesi olarak toplumsal fayda oluşturma ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlama misyon ilkeleri kapsamında yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde bu ve buna benzer faaliyetlere önem verdiklerini ifade etti.

Rektör Karamustafa, "Daha önce de Yahyalı Belediyesi ile işbirliği içerisinde Üniversitemiz Safiye Çıkrıkçıoğlu Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim elemanları tarafından oluşturulan 'Gıda Akademisi' Yahyalı'da ev hanımlarına yönelik yöresel gıdaların işlenmesi ve muhafazası kapsamında eğitim faaliyetinde bulunmuştu. Üniversitemizin misyon ifadesinde yer alan bölgesel kalkınmaya katkı sağlama, toplumsal fayda oluşturma ve iş dünyası ile bütünleşme ilkeleri kapsamında bu tür ortak ve münferit eğitim faaliyetleri ile diğer çalışmaları sürdüreceğiz, projeleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Rektör Karamustafa, başta Develi Hüseyin Şahin MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz Delice olmak üzere Aşçılık Programı öğretim elemanlarına, emeği geçen herkese ve özellikle de Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a vermiş olduğu tüm destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

KAYÜ Aşçılık Akademisi, Develili ev hanımlarına Temel Pratik Mutfak Bilgileri Eğitimi verecek

Develi Belediyesi, Hüseyin Şahin, Kayseri, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KAYÜ Aşçılık Akademisi, Develili ev hanımlarına 'Temel Pratik Mutfak Bilgileri Eğitimi' verecek - Son Dakika


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