KAYÜ'de afet farkındalık eğitim verildi - Son Dakika
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KAYÜ'de afet farkındalık eğitim verildi

07.03.2022 13:37
KAYÜ'de afet farkındalık eğitim verildi

Kayseri Üniversitesinde (KAYÜ) Deprem Haftası dolayısıyla afet farkındalık eğitimi verildi.

Kayseri Üniversitesinde (KAYÜ) Deprem Haftası dolayısıyla afet farkındalık eğitimi verildi.

Uygulama Bilimleri Fakültesindeki etkinlikte konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, afetler sırasında bilinçli olmanın önemine çeşitli örnekler vererek dikkati çekti.

Karamustafa, afet farkındalık eğitiminin verilmesinde emeği geçen kuruluşlara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye çavuşu Necmi Özkök de itfaiye teşkilatının afetlerdeki görevini anlattı.

AFAD uzmanı Hasan Say ise sel, deprem, kaya düşmesi gibi afetlerde yapılmaması gerekenleri slayt eşliğinde aktardı.

Kayseri'nin kaya düşmesi olaylarında ilk sıralarda yer aldığını anlatan Say, afetlerde çürük binaların yanı sıra yüksekten atlama gibi anlık hareketlerin de kötü sonuçlara yol açtığını dile getirdi.

Say, kentte 7 bin 365 AFAD gönüllüsü bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kampüs bahçesine kurulan stantlarda da öğrencilere bilgi verildi. Arama kurtarma köpeği "Leon" ise öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı.

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Deprem Haftası, Kayseri, İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAYÜ'de afet farkındalık eğitim verildi - Son Dakika


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